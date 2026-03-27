伊朗據指已回應美方停戰提案　稱單方面且不公平

路透社3月26日引述伊朗高級官員稱，伊朗已透過巴基斯坦，就美國提出的結束戰爭提議作出回應，初步論調是「單方面且不公平」。不過，伊朗未關上外交大門，稱如果華府方面能保持務實態度，或許仍有可能找到前進的道路。



圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

該官員向路透社表示，美國提出的方案，已於25日晚間由伊朗高級官員，以及伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的代表詳細審視。簡而言之，美方要求伊朗放棄自衛能力，以換取一項模糊的解除制裁計劃。

該官員直言，相關提議只服務美國和以色列的利益，缺乏達成共識的最低條件。兩國仍未達成任何談判安排，現階段也沒有任何可行的談判計劃。但他也稱，外交努力並未結束。

圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗導彈模型。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）同日也引述知情人士稱，伊朗已正式回應美國提出的15點方案，目前正在等待華府的回應。報道指出，伊朗列出了結束戰事的幾項條件，包括停止暗殺和侵略，以及保證戰爭不會重演。此外，伊朗也要求獲得戰爭賠償，並要求在所有戰線上結束衝突，包括針對地區內的親伊朗武裝組織。

此外，伊朗強調其對霍爾木茲海峽的主權，是必須得到承認的合法權利。該消息人士也對華府的意圖表示懷疑，認為美國呼籲談判是旨在實現多重目標的「欺騙」，包括為美國塑造尋求和平的形象、降低全球油價，以及爭取時間準備在伊朗南部發動地面入侵等。