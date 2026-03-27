旺角健身室威嚇銷售$19萬服務 阻離開迫簽約碌爆卡 兩職員被捕
海關早前接獲舉報，指旺角一連鎖健身中心職員，在街上以「中獎」理由兜搭途人，遊說上樓再銷售健身課程，期間職員不斷施壓，更用身體阻擋受害人離開。過程中，更以「成為會員先可以離開」、「簽埋（合約」就可以走」。
受害人會被職員佔用手機，以得悉信用卡額度，誘使「碌爆卡」買服務；亦有受害人被申請信用卡，以便即時付款大額健身服務。兩名受害人被合共損失港幣19萬元。海關今日（27日）拘捕兩名職員，涉嫌使用具威嚇性營業行為銷售健身服務，違反《商品說明條例》。據悉，海關已接獲涉案健身中心其他分店的投訴。
海關較早前接獲兩名市民舉報，指一間連鎖健身中心的職員，涉嫌在銷售服務時使用具威嚇性的銷售手法，迫使顧客購買健身服務，涉嫌違反商品說明條例。 案中兩名受害人均為在職人士，分別損失2萬至17萬元，總金額總值港幣19萬元。
案發時，兩名受害人途經涉案健身中心附近街道，被職員上前截查和兜搭，以他們「中獎」為理由帶他們到樓上健身中心。 上樓後，涉案職員為受害人進行簡單體格檢查及分析，再銷售健身服務及健身教練的課程。
職員取手機檢查信用卡額度 逼使簽巨額服務或「碌爆卡」
海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第二組指揮官莊啟成指，過程中，涉案職員會對受害人表示，需要核實他們本地人身份，或檢查他們有否相關信用卡優惠，從而要求檢查電話內程式及信用卡資料。 實質上，職員想知悉受害人信用卡額度有多少，以誘使受害人用盡他們信用卡額度購買健身服務。
當受害人不斷明確表示，他們不願意付任何錢購買健身服務，涉案職員沒有理會他們意願，更不斷施壓，過程中甚至用身體阻擋受害人離開。涉案職員甚至替受害人下載會員程式、或登記成為免費會員為藉口，在受害人不同意的情況下，佔用了受害人的手提電話，再要求受害人提供個人資料及拍攝樣貌作面容識別。
受害人拒絕付款 被肉身阻擋離開 威逼「簽埋先可以走」
涉案職員更對受害人說，「成為會員是免費的」，要求他們一定要成為會員才可以離開，事實上，健身室職員利用數字銀行簡易的信用卡申請程式，及即批即用的特質，替受害人申請信用卡，以便即時付款購買大額的健身服務。付款完成後，涉案職員會訛稱他們只是持有相關的信用額，是不用付款的，令受害人信以為真，或在付款後可以得到退款，進而誘騙受害人簽署相關的服務合約。
即使受害人表明不想簽署服務合約，涉案職員都會對他們說「簽埋就可以走」，使受害人最終在不情願的情況下都簽署了服務合約。海關表示，涉案職員每一宗案件中的銷售手法極之卑劣，整個銷售過程令受害人，處於極度不安和無助的環境。海關對此不良銷售手法，絕不姑息，必定會果斷執法。
海關拘兩健身室職員 正調查涉案連鎖健身室分店投訴
經調查後，海關人員今日拘捕一名30歲男子和一名31歲女子。消息指，涉案健身室於全港九新界，遍佈8間分店，海關正檢視其他分店有否違規情況，海關已接獲其他分店的投訴，案件仍在調查中。據悉，部分受害人於事後獲退款。
海關提醒商戶必須遵守《條例》的規定，而消費者則應光顧信譽良好的商戶。消費者在購買服務前，不應輕易地將身份證或信用卡交予銷售人員。如未清楚了解服務的內容和價錢，或不欲購買有關服務時，應堅決拒絕簽署任何銷售文件。
根據《條例》，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
海關強調，一直非常重視保障消費者的權益，絕不容忍健身中心的不良營商手法，並將繼續予以嚴厲打擊。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的情況。