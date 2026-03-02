舒適堡創辦人陸毅強涉結業前縱容公司收款　陸擬不認罪5月再訊

連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical），開業38年後2024年突然全線結業，公司創辦人及董事陸毅強涉縱容旗下多間公司就收取服務款項，但未能在合理時間內提供服務，涉款逾40萬元。陸被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪，5間舒適堡相關公司亦被票控9罪，案件今（2日）於東區裁判法院再訊。陸擬不認罪，公司則申請押後考慮答辯，庭上透露控方有26名證人。主任裁判官張志偉押後案件到5月29日再訊，屆時擬定審期。



被告陸毅強（68歲，董事），被控《商品說明條例》下的17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。

被告陸毅強。(陳曉欣攝)

開業38年的舒適堡，2024年9月6日突然宣布全線結業。（香港01記者攝）

控罪指，陸在2024年8月1日至9月5日，在舒適堡（屯門、尖沙咀、荃灣、沙田）美容健美有限公司、舒適堡（伊利沙伯大廈）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作為商戶，就私人健身教練服務、普拉提服務、按摩療程服務、美容套票療程服務、面部美容療程服務等產品，接受消費者付款時，沒有合理理由相信上述公司將能在合理時間內供應產品，而該罪行是被告案發時作為上述公司的董事，同意或縱容下，或是可歸因於被告的疏忽下犯的，涉款共約40萬元。

被告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒適堡(屯門)美容健美有限公司、舒適堡(荃灣)美容健美有限公司、舒適堡(沙田)美容健美有限公司及舒適堡(伊利沙伯大廈)健美有限公司，均被票控「作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，涉款共約22.8萬元。

案件編號：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025