東鐵九龍塘站男子開列車車尾駕駛室出口入路軌　觸電重創送院

點擊下圖以重溫直播

港鐵東鐵綫有人進入路軌，觸電重創。今日（27日）下午4時許，一架東鐵綫列車，由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。警方表示，下午4時49分接報，指案發位置在東鐵綫九龍塘站至大圍站之間，據悉下午5時許，人員在隧道內尋獲涉案男子，他疑觸電受傷重創；傍晚6時半，由救援人員移離現場，送往伊利沙伯醫院。



港鐵表示，由於有人進入路軌範圍，東鐵綫旺角東站來往大圍站附近列車服務暫停。金鐘來往旺角東站維持8分鐘一班車，大圍站來往羅湖站維持8分鐘一班車，大埔墟站來回落馬洲站則維持12分鐘一班車。港鐵提供免費接駁巴士，現正行駛九龍塘至大圍站。前往九龍塘站的乘客，可考慮乘搭觀塘綫。乘客亦可考慮於紅磡站或大圍站轉乘屯馬綫。港鐵人員會在確認相關路段可安全行車之後，陸續恢復東鐵綫的列車服務。

城巴表示，現正加強79號線服務，便利乘客於下午繁忙時間往返大圍、沙田市中心及大埔。乘客可透過城巴手機應用程式及網頁輸入路線編號，以獲取最新資訊。

相關文章：東鐵綫闖路軌．有片｜隧道內尋獲一男 臉及手等多處疑燒傷熏黑

大批救援人員趕抵戒備。（讀者提供）

+ 1

東鐵綫大圍至九龍塘站之間疑有人進入路軌，服務受阻，大批人員在路軌搜索。（網民 Pax Restrict）

+ 3