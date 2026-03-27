九龍塘站闖路軌觸電｜乘客親睹傷者倒臥路軌　憶述：開晒燈先見到

港鐵東鐵綫今午（27日）有一名男子，由九龍塘站前往大圍站途中，打開列車車尾駕駛室的緊急出口進入路軌，觸電重創；有列車停於隧道兩小時才能離開，頭等乘客劉先生引述他人指，「有人跳落車，砰一聲，有火花，有𤓓味，（列車）停晒！」



乘客韋先生則親眼目擊傷者及救援情況。他向《香港01》透露，其所搭列車由大圍站前往九龍塘站期間，因事件停於隧道內。韋先生初時亦不知道原來傷者處於其列車中段車卡下方路軌，直至救援人員手持照明器具趕抵，透過車窗查看光源，始驚覺一名男子倒臥路軌，「初初都唔知，啲救援人員嚟到開晒燈照住佢（傷者），應該係觸電」。韋先生稱，列車停頓約兩小時，有其他搭客一度表示「唔舒服」或「想去廁所」。



相關文章：東鐵綫闖路軌．有片｜隧道內尋獲一男 臉及手等多處疑燒傷熏黑

港鐵東鐵綫有人進入路軌，《香港01》接獲讀者提供照片，可見涉事男子懷疑觸電，身體多處燒焦重創，救護員在場為他急救。（讀者提供）

案發在今日（27日）下午4時許，一架東鐵綫列車，由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。警方表示，案發位置在東鐵綫九龍塘站至大圍站之間。據悉下午5時許，人員在隧道內尋獲涉案男子，他疑觸電受傷重創；傍晚6時半，傷者由救援人員移離現場，送往伊利沙伯醫院搶救。

港鐵表示，今日下午約4時35分，一列東鐵綫列車由九龍塘站駛往大圍站期間，有人闖入車尾駕駛室，並推開緊急出口斜道。列車的安全防護設計讓列車即時停下，並向車長發出警報，車長亦收到乘客的報告，隨即按既定安全程序處理。

其間，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務需要暫停，以便港鐵、警方及消防人員進入路軌搜尋該人。救援人員其後在該路段的隧道範圍尋獲一名傷者，並將他帶回車站及送院治理。當時該路段南北行各有一架列車，包括被打開緊急出口斜道的列車，港鐵人員檢查相關列車及確認可安全行駛後，安排列車分別駛往大圍及九龍塘站，讓乘客離開車廂。港鐵其後亦確認該路段安全，下午約6時56分，東鐵綫陸續恢復全綫列車服務。

至於東鐵綫金鐘至旺角東站，以及大圍至羅湖/落馬洲站的列車服務，在事件期間一直維持，但班次需要調整。港鐵亦有加派職員在受影響車站協助乘客，並安排免費接駁巴士行駛九龍塘至大圍站，以及加強屯馬綫服務以疏導乘客。

事件處理超過兩小時，除九龍塘站有大批市民、大圍站亦人山人海、大埔墟的士站排長龍，更有人拖住多個行李篋排隊搭接駁巴士時仆倒，警員立即攙扶及慰問「有冇受傷？」

另外，亦有列車因事件而行駛期間停頓，據悉有長者人有三急，迫於無奈在車廂解決，由其他乘客協助開傘遮擋，場面尷尬。