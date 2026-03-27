九龍塘站闖路軌觸電．有片｜隧道尋獲1男　臉手等多處疑燒傷熏黑

港鐵東鐵綫九龍塘站有人進入路軌，東鐵綫服務受阻。事發在今午（27日）4時許；港鐵稱，初步資料顯示，一列東鐵綫列車由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。據了解，救援人員在九龍塘站至大圍站之間的隧道內，尋獲涉事男子，他懷疑觸電，臉部及手部等多處燒傷重創。



《香港01》接獲讀者提供影片及照片，見到受傷男子倒臥在路軌上，臉及手有燒焦，熏黑及脫皮，表情痛苦，救護員為他戴上氧氣罩協助呼吸。至傍晚約6時半，事主由救援人員送抵九龍塘站，之後送院救治。



港鐵東鐵綫有人進入路軌，《香港01》接獲讀者提供照片，可見涉事男子懷疑觸電，身體多處燒焦重創，救護員在場為他急救。（讀者提供）

港鐵表示，今日下午約4時35分，一列東鐵綫列車由九龍塘站駛往大圍站期間，有人闖入車尾駕駛室，並推開緊急出口斜道。列車的安全防護設計讓列車即時停下，並向車長發出警報，車長亦收到乘客的報告，隨即按既定安全程序處理。

期間，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務需要暫停，以便港鐵、警方及消防人員進入路軌搜尋該人士。救援人員其後在該路段的隧道範圍尋獲一名傷者，並將他帶回車站及送院治理。當時該路段南北行各有一架列車，包括被打開緊急出口斜道的列車，港鐵人員檢查相關列車及確認可安全行駛後，安排列車分別駛往大圍及九龍塘站，讓乘客離開車廂。港鐵其後亦確認該路段安全，下午約6時56分，東鐵綫陸續恢復全綫列車服務。

至於東鐵綫金鐘至旺角東站，以及大圍至羅湖/落馬洲站的列車服務，在事件期間一直維持，但班次需要作出調整。港鐵亦有加派職員在受影響車站協助乘客，並安排免費接駁巴士行駛九龍塘至大圍站，以及加强屯馬綫服務以疏導乘客。

受事故影響，東鐵綫旺角東站來往大圍站附近列車服務暫停；金鐘來往旺角東站維持8分鐘一班車，大圍站來往羅湖站維持8分鐘一班車，大埔墟站來回落馬洲站則維持12分鐘一班車。港鐵提供免費接駁巴士，現正行駛九龍塘至大圍站。前往九龍塘站的乘客，可考慮乘搭觀塘綫。乘客亦可考慮於紅磡站或大圍站轉乘屯馬綫。

城巴表示，現正加強79號線服務，便利乘客於下午繁忙時間往返大圍、沙田市中心及大埔。乘客可透過城巴手機應用程式及網頁輸入路線編號，以獲取最新資訊。

大批救援人員趕抵戒備。（讀者提供）