東鐵九龍塘站男子開車尾駕駛室出口闖路軌　觸電重創　重案組調查

點擊下圖以重溫直播

港鐵東鐵綫有人進入路軌，觸電重創。今日（27日）下午4時許，一架東鐵綫列車，由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。案發位置在九龍塘站至大圍站之間，據悉下午5時許，人員在隧道內尋獲涉案男子，他疑觸電受傷重創；傍晚6時半，由救援人員移離現場送院。



警方表示，事主姓姚（35歲），於一輛往大圍方向行駛的列車車上，懷疑打開車尾駕駛室的緊急逃生門，進入路軌，驚動多人報案。人員趕抵在隧道內將其尋回，相信他在路軌懷疑觸電，全身燒傷，清醒被送往伊利沙伯醫院後，其後陷入昏迷；轉送沙田威爾斯親王醫院，情況危殆。案件列作「有人墮軌」跟進，沙田警區重案組正調查事件起因，暫未有人被捕。



受事件影響，東鐵綫旺角東站來往大圍站附近列車服務一度暫停，晚上近7時，東鐵綫陸續恢復全綫服務。

相關文章：東鐵綫闖路軌．有片｜隧道內尋獲一男 臉及手等多處疑燒傷熏黑

傍晚6時半，傷者臥擔架床，由大批救援人員抬離隧道，在九龍塘站上救護車送院。（香港01直播 / 梁偉權攝）

港鐵表示，今日下午約4時35分，一列東鐵綫列車由九龍塘站駛往大圍站期間，有人闖入車尾駕駛室，並推開緊急出口斜道。列車的安全防護設計讓列車即時停下，並向車長發出警報，車長亦收到乘客的報告，隨即按既定安全程序處理。

期間，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務需要暫停，以便港鐵、警方及消防人員進入路軌搜尋該人士。救援人員其後在該路段的隧道範圍尋獲一名傷者，並將他帶回車站及送院治理。當時該路段南北行各有一架列車，包括被打開緊急出口斜道的列車，港鐵人員檢查相關列車及確認可安全行駛後，安排列車分別駛往大圍及九龍塘站，讓乘客離開車廂。港鐵其後亦確認該路段安全，下午約6時56分，東鐵綫陸續恢復全綫列車服務。

至於東鐵綫金鐘至旺角東站，以及大圍至羅湖/落馬洲站的列車服務，在事件期間一直維持，但班次需要作出調整。港鐵亦有加派職員在受影響車站協助乘客，並安排免費接駁巴士行駛九龍塘至大圍站，以及加强屯馬綫服務以疏導乘客。

+ 2

港鐵表示，今日下午約4時35分，一列東鐵綫列車由九龍塘站駛往大圍站期間，有人闖入車尾駕駛室，並推開緊急出口斜道。列車的安全防護設計讓列車即時停下，並向車長發出警報，車長亦收到乘客的報告，隨即按既定安全程序處理。

期間，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務需要暫停，以便港鐵、警方及消防人員進入路軌搜尋該人士。救援人員其後在該路段的隧道範圍尋獲一名傷者，並將他帶回車站及送院治理。當時該路段南北行各有一架列車，包括被打開緊急出口斜道的列車，港鐵人員檢查相關列車及確認可安全行駛後，安排列車分別駛往大圍及九龍塘站，讓乘客離開車廂。港鐵其後亦確認該路段安全，下午約6時56分，東鐵綫陸續恢復全綫列車服務。

至於東鐵綫金鐘至旺角東站，以及大圍至羅湖/落馬洲站的列車服務，在事件期間一直維持，但班次需要作出調整。港鐵亦有加派職員在受影響車站協助乘客，並安排免費接駁巴士行駛九龍塘至大圍站，以及加强屯馬綫服務以疏導乘客。

東鐵綫大圍至九龍塘站之間疑有人進入路軌，服務受阻，大批人員在路軌搜索。（網民 Pax Restrict）

+ 3

+ 3