九龍塘站闖路軌觸電｜繁忙時間　有人車廂傘擋小解　有人排隊仆倒

港鐵東鐵綫今午（27日）有一名男子，由九龍塘站前往大圍站途中，打開列車車尾駕駛室的緊急出口進入路軌，觸電重創。事件令旺角東站來往大圍站列車服務一度暫停，繁忙時間市民大受影響。



事件處理超過兩小時，除九龍塘站有大批市民、大圍站亦人山人海、大埔墟的士站排長龍，更有人拖住行李篋及多袋物品排隊搭接駁巴士時仆倒，警員立即攙扶及慰問「有冇受傷？」另外，亦有列車因事件而行駛期間停頓，據悉有長者人有三急，迫於無奈在車廂解決，由其他乘客協助開傘遮擋，場面尷尬。



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一名女子拖住行李篋排隊搭接駁巴士時仆倒，警員立即攙扶及慰問。（梁偉權攝）

晚上7時許，被困隧道的列車終於駛出，乘客由職員協助離開車廂，職員向乘客派水及車票。

乘客劉先生稱：「咁耐時間，有啲上年紀忍唔到尿，大家幫手用遮遮住。」他希望港鐵再檢討應急方法。張女士則指，當時有冷氣，「起碼唔會焗暈」，她指聽到砰一聲巨響，從廣播得知有人闖入路軌，認為港鐵已有足夠提示，「呢啲突然之間控制唔到」。

案發在今日（27日）下午4時許，一架東鐵綫列車，由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。警方表示，案發位置在東鐵綫九龍塘站至大圍站之間。據悉下午5時許，人員在隧道內尋獲涉案男子，他疑觸電受傷重創；傍晚6時半，傷者由救援人員移離現場，送往伊利沙伯醫院搶救。

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港鐵表示，今日下午約4時35分，一列東鐵綫列車由九龍塘站駛往大圍站期間，有人闖入車尾駕駛室，並推開緊急出口斜道。列車的安全防護設計讓列車即時停下，並向車長發出警報，車長亦收到乘客的報告，隨即按既定安全程序處理。

期間，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務需要暫停，以便港鐵、警方及消防人員進入路軌搜尋該人士。救援人員其後在該路段的隧道範圍尋獲一名傷者，並將他帶回車站及送院治理。當時該路段南北行各有一架列車，包括被打開緊急出口斜道的列車，港鐵人員檢查相關列車及確認可安全行駛後，安排列車分別駛往大圍及九龍塘站，讓乘客離開車廂。港鐵其後亦確認該路段安全，下午約6時56分，東鐵綫陸續恢復全綫列車服務。

至於東鐵綫金鐘至旺角東站，以及大圍至羅湖/落馬洲站的列車服務，在事件期間一直維持，但班次需要作出調整。港鐵亦有加派職員在受影響車站協助乘客，並安排免費接駁巴士行駛九龍塘至大圍站，以及加强屯馬綫服務以疏導乘客。

受事件影響，東鐵綫列車服務受阻；大埔墟的士站現人龍。（石國威攝）