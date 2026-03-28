水警聯海關南面水域反走私　檢$760萬私煙　多名可疑男乘快艇逃走

水警及海關在香港南面水域一帶進行反走私行動，並在昨晚（27日）發現一艘可疑快艇，人員在現場及貨車上檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約760萬元，應課稅值約560萬元。涉案人士仍然在逃，案件仍在調查中。



人員在現場及貨車上檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約760萬元，應課稅值約560萬元。（警方提供）

警方懷疑近日有人在香港南面水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區，聯同海關海域調查組人員，昨晚（27日）在有關海域進行反走私行動。

行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至土地灣岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。

人員在現場及涉案貨車共檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約760萬元，應課稅值約560萬元，並扣查有關涉案貨車。上述案件正由海關人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100 萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7 年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。