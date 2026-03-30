警3月接逾170宗假水務署短訊騙案涉$340萬　77歲老婦中伏失$17萬

警方繼上周公布，瓦解一個假冒水務署發放釣魚短訊行騙的詐騙集團後，今日（30日）在「守網者」facebook表示，自本月1日至今，已接獲超過170宗涉及假冒水務署短訊的騙案，涉款共逾340萬元。



其中一名77歲老婦，月初接獲假冒水務署短訊，指水費賬單已逾期，並提供一條連結，老婦不虞有詐，進入相關偽冒水務署網頁後，輸入信用卡號碼、到期日及CVV安全碼等資料，最後該信用卡被盜用超過17萬元。



警方提醒市民，提防假冒水務署的詐騙短訊。（fb守網者）

警方表示，單在本月發現與水務署相關的假冒短訊發送人名稱已有約250個，釣魚連結亦超過300條；幾乎全部假發送人名稱都包含「HK WSD」，假連結則多以「wsd」或「gov」等字眼魚目混珠。

警方提醒，真正的水務署短訊會有「#」號認證，署方不會透過短訊超連結要求繳交水費。市民如有懷疑，應瀏覽水務署官方網站 www.wsd.gov.hk查閱官方發出電郵的電郵地址，切勿按入其他不明連結，亦可使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，評估詐騙風險。

▼假冒水務署短訊發送人名稱及釣魚連結清單▼

▼圖看假冒水務署釣魚電郵及網站攻擊流程▼