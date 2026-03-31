海關搗深井住宅毒品倉　拘兩男女檢$260萬貨　男涉收數千元派貨

海關毒品調查科人員經深入調查，昨日（30日）突擊搜查深井一個住宅單位，檢獲約2.4公斤懷疑氯胺酮（K仔），1.4公斤懷疑霹靂可卡因及104顆懷疑硝甲西泮（五仔），以及一批毒品的包裝工具，市值約260萬港元。海關估計，該批毒品用作供應新界區市場。



海關在涉案單位內，拘捕一名23歲本地男子及一名22歲本地女子，兩人均報稱無業。他們共同被控以一項「販運危險藥物」罪，案件於明日（4月1日）在西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲約2.4公斤懷疑氯胺酮、1.4公斤懷疑霹靂可卡因及104顆懷疑硝甲西泮，以及一批毒品的包裝工具，市值約260萬港元。（林振華攝）

據悉，被捕男女為朋友，被捕男子租用有關單位，負責儲存、包裝和分銷毒品，每次派貨均收取數千元報酬。海關正調查被捕女子角色，及有關單位租用的時間。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽表示，販毒集團為減低風險，選擇利用交通較不方便、人流較稀少地區內的住宅單位，作為毒品儲存和分銷中心，以增加海關人員的執法難度。

海關呼籲業主出租單位前，多留意租客的背景，以免單位被用作非法用途。海關會繼續留意販毒趨勢，有效地打擊販毒活動。海關提醒市民，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。