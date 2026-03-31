元朗反黑警搗大棠村屋依托咪酯工場　拘黑幫男檢$107萬毒品

元朗警區反三合會行動組昨日（30日）展開反毒品行動，於大棠山咀村破獲一個依托咪酯（前稱太空油）毒品製造工場及儲存倉，檢獲市值逾107萬元的依托咪酯煙彈、粉末和液體。行動中，警方拘捕一名31歲報稱無業、有黑社會背景的本地男子，涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」。



元朗警區反三合會行動組第一隊案件主管聶鎮緯督察交代案情。（王譯揚攝）

昨日下午近4時，人員在目標村屋外埋伏，截查一名正離開單位的男子，在其手持的環保袋內發現10粒懷疑依托咪酯煙彈。隨後人員搜查分租的村屋單位，再檢獲300粒煙彈、約404克依托咪酯粉末及4.38升液體，連同香味甘油、電磁爐、電子磅及針筒、煙彈膠殼等工具。

元朗警區反三合會行動組第一隊案件主管督察聶鎮緯表示，是次檢獲的毒品市值超過107萬元。調查顯示該工場已運作約一個月，被捕男子負責製毒、包裝及分銷，供應本地市場。被捕人現正被扣留調查，將被暫控製毒及販毒，明日（4月1日）上午在屯門裁判法院提堂。

製毒及販毒為極嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬元。市民切勿以身試法。