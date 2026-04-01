海關一日連破兩私煙倉拘兩人　檢值1,600萬元貨　部份擬轉運外地

香港海關於昨日（3月31日），一日之內接連搗破兩個私煙貯存倉庫，檢獲共約357萬支私煙，估計市值約1600萬元（應課稅值約1200萬元），當中拘捕兩男子。



海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵表示，首宗案件位於葵涌。海關人員於3月31日上午行動中，在葵涌進一工廈走廊，發現1名男子正在將一批大型行李箱、及行李袋推入一工廈單位。海關人員隨即上前截查，於該批行李箱及行李袋內檢獲約13萬支懷疑私煙，並將該名46歲男子拘捕。被捕人報稱無業，持雙程證留港。海關人員到相關工廈單位進一步搜查，再檢獲約211萬支私煙。 行動中海關檢獲約224萬支私煙；

胡稱，由於現場檢獲大批用於收藏私煙的行李箱、行李袋，紙皮箱和包裝物料，相信私煙集團透過入境旅客以「螞蟻搬家」的形式偷運私煙入境，再以該工廈單位作為私煙集散點，於單位內整理私煙後，由行李箱轉至紙皮箱包裝。 他續指，就現場所見，部份私煙已重新裝入紙箱並砌成板貨，懷疑正準備安排轉運出口。加上檢獲的私煙品牌，部份牌子在本港市場並不常見，相信該批私煙會偷運出口至煙稅遠高於香港的海外國家或地區，以牟取利潤，亦不排除部份私煙會供應本地市場。

海關搗破一個位於葵涌工廈的私煙倉。(海關圖片)

海關搗破一個位於葵涌工廈的私煙倉。(海關圖片)

海關搗破一個位於葵涌工廈的私煙倉。(海關圖片)

至於第二宗的倉庫則位於元朗。胡旨逵指，海關人員根據情報分析及深入調查，鎖定一個位於元朗鄉郊的鐵皮場為私煙貯存倉庫，於31日下午時分突擊前往該鐵皮場外，截查一名61歲報稱無業本地男子，在其私家車上檢獲約5萬支懷疑私煙。其後海關人員在鐵皮場內作跟進調查，並再檢獲128萬支私煙。行動中海關檢獲約133萬支私煙。經初步調查，該批私煙用作供應元朗一帶，相信已經搗破一個私煙儲存倉庫。

海關搗破元朗一個私煙倉。(海關圖片)

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。 市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。

海關在葵涌一工廈拘捕一名男子。(陳永武攝)