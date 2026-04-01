聯合國：伊朗戰爭恐令中東國家損失逾1.5萬億元GDP

聯合國最新研究報告指出，美國與以色列針對伊朗發動的戰爭，或導致中東地區蒙受高達近2000億美元（約15681億港元）的經濟代價。



彭博社報道，聯合國開發計劃署（UNDP）3月31日發布關於阿拉伯國家受衝突影響的社經後果分析報告。報告顯示，受戰爭引發的各項中斷影響，阿拉伯國家國內生產總值（GDP）預計將損失1200億至1940億美元。

2026年3月27日，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。3月29日在社交媒體上載的相片顯示，一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

自2月28日美以伊衝突爆發以來，這場戰火正對區域經濟造成深遠衝擊。報告作者警告，即便戰事較快結束，造成的影響仍可能十分深遠：「中東地區短暫的軍事升級，仍可能對整個阿拉伯國家區域產生廣泛且深遠的社會經濟影響。」

失業率恐飆升 400萬人陷貧困

這項研究通過多種情境模擬，描繪了戰爭對區域民生的潛在威脅。

首先是區域失業率可能上升多達四個百分點，導致約360萬個工作崗位流失。其次，預計將有多達400萬人因此陷入貧困線以下。

聯合國助理秘書長兼開發計劃署阿拉伯國家局局長達爾達里在聲明中直言：「這場危機為區域各國敲響了警鐘。」

波斯灣與黎凡特地區首當其衝

報告指出，受衝擊最嚴重的將集中在海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國以及黎凡特（Levant）地區，這兩個地區的GDP損失預計都將超過5.2%。

2026年3月31日，黎巴嫩貝魯特，圖為中東局勢持續惡化下，以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特期間，一棟建築物在 空襲後發生爆炸。（Reuters）

此外，戰事已導致全球能源價格飆升，令全球經濟陷入不安。聯合國早前的一份報告曾指出，霍爾木茲海峽的實際關閉正推高糧食和化肥價格，對較貧窮國家的衝擊尤為沉重。

本文獲《聯合早報》授權轉載

