嘉亨灣單位傳異味驚動鄰居報案　消防派「災難應變」搜索尋獲元凶

港島東西灣河發生一宗異味發現案。據報嘉亨灣一個單位，昨晚（3月31日）由於傳出強烈臭味，驚動到鄰居報案求助。消防處接獲報案後，派出兩輛消防車及救護車到場搜索，包括其中一輛車身印有「災難應變救援」的大搶救車。最終，救援人員入屋向屋主查問、以及全屋搜索後，終證實事件沒有可疑，純為一場誤會。臭味源頭只是家貓在近門口位置排洩糞便。



警員在單位內調查。(網上圖片)

肇事單位的戶主，事後在網上社交平台向網民一同「分享」此事。帖主指，當時突然收到母親訊息，指「 小虎惹禍」、「隔籬屋報警，話我哋屋企好臭，佢哋好驚要即刻報警」。她當時在外溫書，見字後一度「以為屋企燒咗」。帖主立即趕回家中。所幸，事情真相隨著帖主返家後，即水落石出：「原來係小虎屙屎呀!小虎係門口屙左兩篤屎」小虎就是帖主的愛貓。

臭味的源頭為近門口的貓屎。(網上圖片)

帖主又笑言：「出動咗兩架消防車一架救傷車10幾個消防員。你話好笑，都好笑嘅，一場烏龍。」她又代入救援人員的角色想像：「收到電話趕去現場，以為開門會見到屍體或起火」，但「點知得屎同一隻貓」，「真係辛苦晒佢哋了」。

帖主將「災難元凶」的近照張貼上網。(網上圖片)

帖主亦在帖文中，貼出事件「元凶」的近照，可見該隻「元凶」眼神凌厲。她亦上載一條短片，可見消防員及警員在單位內，要求她打開衣櫃門檢查。有救援人員說「原來屙咗響屋企門口，嘩！好大隻。」，她則向救援人員解釋：「可能尋晚無返屋企，佢發脾氣。」

警方就事件回覆《香港01》。警方指，於3月31日晚上9時57分接獲報案，指嘉亨灣一個單位傳出異味。救援人員到場調查後，證實氣味來自單位內的貓隻排洩物。事件由「異味發現」改列為「投訴」處理。