宏福苑｜單位晚上疑現燈光　街坊恐再發生失竊案報警　查為反光

大埔宏福苑去年11月發生五級惡火，上月初爆出有加固工人涉嫌在單位內偷竊財物等案件。有指事件由於在烏燈黑火的大廈，夜間部份單位竟有燈光亮着而「露出馬腳」。昨日（4月1日）晚上，有大埔居民再發現宏福苑有單位有燈光，懷疑有人進入作案，立即將相關照片上載至社交平台的街坊群組。有居民以電子報案方式報案；亦有街坊向在場守候的警員講述事件。



有街坊發現宏福苑有單位夜晚出現燈光。(網上圖片)

據了解，涉事位置在宏盛閣中層。警方機動部隊接報後上樓，確定全棟樓皆無燈光，出入口鎖好，工人進出記錄亦確定所有工人已離開。對照拍攝位置，相信宏盛閣部分單位有反光情況，相信事件為反光引致，沒有可疑。

記者晚上到廣福邨平台及廣惠樓樓上觀察，見到有窗戶有光，但沒有任何晃動，相信只是反光。若只是反光，應能辨別得到。

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警方表示，昨晩（1日）接獲報案，指有網上流傳的相片顯示宏福苑個別單位出現可疑燈光。人員隨即到上址調查，初步未有發現，包括上址沒有任何燈光，有關大廈內並無可疑人發現，而鎖上的大閘及相關單位亦未見異狀。警方會繼續調查事件，是否跟部份單位窗戶反光及拍攝角度有關。

警方會繼續每日二十四小時駐守宏福苑，嚴格執行各項保安措施。

有街坊發現宏福苑有單位夜晚出現燈光。(網上圖片)

有街坊發現宏福苑有單位夜晚出現燈光。(網上圖片)

隨後有街坊在網上指出，有警員接報後，用電筒照射涉事大廈的外牆範圍，以調查事件。