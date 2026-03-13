宏福苑3工人涉盜竊案5.4再提訊　1被告申請保釋覆核被拒

大埔宏福苑去年11月發生大火，7幢大樓嚴重損毀，政府安排工人為大廈進行加固工程。而3名負責加固工程的工人涉在宏泰閣一單位內，偷取金器及鑽石戒指等。3人被控一項盜竊罪，案件上周提堂，押後至5月4日再訊。其中一名被告今(13日)在粉嶺裁判法院申請保釋覆核，遭裁判官拒絕，繼續還押看管。



3名被告分別為余樣燦(32歲)、黃偉聲(38歲)和張博凱(32歲)，同報稱為地盤工人。他們被控1項盜竊罪，指他們於2026年3月5日，在⼤埔宏福苑宏泰閣(E座 )某單位，偷竊⼀條配有金⾊吊墜的項鍊 、 四枚⾦⾊戒指、 ⼀枚銀⾊鑽⽯戒指及⼀條⾦⾊⼿鏈，⽽上述物品為女⼦X的財產。

宏福苑2025年11月26日發生火災後，近日有工人入內進行加建工程。(資料圖片)

早前有附近居民發現，宏福苑宏泰閣及宏昌閣晚上傳出燈光。（居民提供）

警方揭發宏福苑疑有竊案後，已加強保安，大量警員進入宏福苑加強管控宏福苑附近一帶，並設立警崗，工人需到警崗登記個人資料上班，並推出多項措施防盜。

被告黃偉聲今在粉嶺裁判法院申請保釋，遭裁判官拒絕，需繼續還押。

案件編號：FLCC 900021/2026