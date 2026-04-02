黃埔花園單位傳爆炸聲證虛驚一場　揭有鋁窗飛墮碎片擊中4私家車

黃埔花園發生高空墮物案。今日（2日）下午5時23分，警方接獲數個報案，報稱必嘉街121號金柏苑一單位冒煙傳出爆炸聲，並有一隻窗户從高處墮下，懷疑發生火警。消防及警方接報到場，經調查後，最終發現有單位住戶打開窗時，鋁窗突然墮下，有玻璃碎片四濺擊中4輛私家車，證實並無發生火警。



現場消息指，金柏苑一名住戶推開窗户時，鋁窗突鬆脫墮下，跌落平台花園位置，玻璃碎片四濺，擊中數部私家車車頂，造成輕微損毁。警方現正調查事件。



黃埔花園一單位懷疑冒煙並傳出爆炸聲，消防及警方到場調查後證實為虛驚一場，並發現有住戶開窗時，有窗戶飛墮下，玻璃碎片四濺擊中4輛私家車。（羅日昇攝）

黃埔花園一單位懷疑冒煙並傳出爆炸聲，消防及警方到場調查後證實為虛驚一場，並發現有住戶開窗時，鋁窗突然墮下，玻璃碎片四濺擊中4輛私家車。（羅日昇攝）

黃埔花園一單位懷疑冒煙並傳出爆炸聲，消防及警方到場調查後證實為虛驚一場，並發現有住戶開窗時，鋁窗突然墮下，玻璃碎片四濺擊中4輛私家車。（羅日昇攝）