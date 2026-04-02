宏福苑｜政府：知悉租戶和業主就上樓有不同意見　會彈性處理

大埔宏福苑五級大火發生至今多月，政府近日公布了居民上樓收拾私人物品的時間及安排，但當局規定上樓手續需由業主登記作實及分配名額，觸發業主與租戶分配名額的矛盾。《香港01》一連兩日報道了有租戶認為被業主剝削上樓名額，政務司副司長辦公室今日（2日）回覆指，已知悉有租戶和業主就上樓安排有不同意見，並指相關居民可以向「一戶一社工」反映，當局會就個案作彈性處理，確保居民有合理的上樓安排，取回物品。



有租戶認為被業主剝削上樓名額。（資料圖片）

租客連日控訴制度僵化 喪失上樓話語權

宏福苑居民近日已陸續收到「一戶一社工」通知，準備於4月底上樓收拾。按照當局最初規定，每次上樓限時3小時、上限4人，要由業主登記作實及分配名額。

《香港01》昨日（1日）及今日（2日）先後報道了兩宗租客的投訴：租客丘先生一家三口，僅獲業主安排兩個名額，令其14歲兒子無緣上樓；另一名租客家屬衛先生更指，業主企硬要用3個名額，只留一個名額予其70歲母親。兩名租客均向本報指，作為單位實際使用者及屋內大部份財物的擁有人，在上樓安排上卻毫無話語權，認為做法不合理。

當局：居民可向社工反映 會就個案作彈性處理

《香港01》向當局查詢會否有其他措施補救，或會否容許業主及租客多於4人上樓等，政務司副司長辦公室今日（2日）回覆指，知悉有租戶和業主就上樓安排有不同意見。有關居民可以向「一戶一社工」反映，當局會就個案作彈性處理，確保居民有合理的上樓安排，取回物品。