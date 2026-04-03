復活節長假警半山南區反爆竊　海陸空巡山坡設路障　籲鎖好門窗

復活節長假期今日（3日）起開始，市民外遊及外出活動增加，入屋爆竊風險相對提升，警方港島總區衝鋒隊野外巡邏隊聯同西區、中區、灣仔區、東區警區、水警南分區、特遣隊、機動部隊、軍裝巡邏小隊，港島總區無人機隊及政府飛行服務隊，展開為期數日的跨部門聯合反爆竊行動。



警方於不同時段及地點設置路障截查可疑車輛及人士。（警方提供）

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行動中，人員重點巡查及高調巡邏香港島半山郊區及港島南區水域一帶鄰近屋苑的山坡與密林，並按策略於不同時段及地點設置路障截查可疑車輛及人士。警方無人機隊及政府飛行服務隊亦於上述地點進行夜間空域巡邏，強化執法效能。

水警南分區派員參與行動，巡邏岸邊。（警方提供）

警方呼籲市民外出前應確保門窗鎖上及防盜系統正常運作，並避免存放貴重物品或大量現金於單位內。如市民透過屋苑閉路電視，或留意到住所附近的山坡有可疑活動或可疑人出沒，應立即報警求助。警方會繼續與社區保持緊密聯繫，加強警民合作，並透過情報主導部署，配合不定時巡邏及跨部門聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民財產安全。