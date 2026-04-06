海關機場連拘兩抵港男女　行李共檢$900萬K仔

海關昨日（5日）在機場偵破兩宗旅客販毒案，共檢獲約22公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計市值共約900萬元，拘捕1男1女。



首宗案件發現約10公斤懷疑氯胺酮，估計市值約400萬元。（海關提供）

首宗案件涉及一名昨日從德國法蘭克福飛抵香港的23歲男旅客，關員清關時，在其行李內發現約10公斤懷疑氯胺酮，估計市值約400萬元。

第二宗案件涉及一名昨日從瑞士蘇黎世飛抵香港的21歲女旅客，行李內亦被搜出約12公斤懷疑氯胺酮，估計市值約500萬元。

首宗案件仍在調查中；第二宗案件的被捕女子，已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於4月8日在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件被捕女子為一名從瑞士蘇黎世飛抵香港的21歲女旅客。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。