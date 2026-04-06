大欖涌行山失蹤｜救援現場曝光 老翁疑墮坑洞被困 四周雜草叢生
撰文：凌逸德
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79歲姓何內地老翁，上周六（4日）偕妻子在大欖涌行山時失散，妻子平安下山後通知兒子報警。救援人員登山搜索兩日，今午（6日）尋獲何翁，幸清醒送院。
救援現場照片曝光，據知何翁墮下及被困一叢林坑洞，四周滿佈枝葉雜草。多名警員、民安隊等救援人員，走落坑洞營救，再將他放在山兜內抬出，為他戴上頭盔、蓋上金屬保暖毯以防進一步失溫。圖片可見，何翁臉上、雙手和衣服均沾滿泥土，雙腳有襪無鞋；送抵醫院時，則可見其左眼周圍有瘀傷。
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據了解，涉事內地夫婦專程來港探望兒子，上周六二人結伴行山，途中何翁感疲倦在涼亭休息，妻子繼續前行看風景。其後妻子折返會合丈夫時，突然下起暴雨，妻子在另一個涼亭避雨，雨停後打算找回丈夫，但途中又迷路。幾番波折她終回到涼亭，卻發現丈夫不知所終，遂通知兒子代為報案。
救援人員連日通宵上山搜救，昨日（5日）在千島湖附近一關帝廟，發現相信屬於何翁的鞋，搜索範圍擴至大棠一帶，至今日終尋回何翁，幸仍清醒，由政府飛行服務險直升機送到屯門醫院治理。