大欖涌行山失蹤｜救援現場曝光　老翁疑墮坑洞被困　四周雜草叢生

79歲姓何內地老翁，上周六（4日）偕妻子在大欖涌行山時失散，妻子平安下山後通知兒子報警。救援人員登山搜索兩日，今午（6日）尋獲何翁，幸清醒送院。



救援現場照片曝光，據知何翁墮下及被困一叢林坑洞，四周滿佈枝葉雜草。多名警員、民安隊等救援人員，走落坑洞營救，再將他放在山兜內抬出，為他戴上頭盔、蓋上金屬保暖毯以防進一步失溫。圖片可見，何翁臉上、雙手和衣服均沾滿泥土，雙腳有襪無鞋；送抵醫院時，則可見其左眼周圍有瘀傷。



相關文章：大欖涌行山失蹤｜搜索2日千島湖關帝廟附近尋獲 79歲翁清醒送院

79歲姓何老翁4月4日在大欖涌行山期間與妻子失散，救援人員連日搜救，今日（4月6日）尋回何翁。圖片可見，何翁墮下及被困一叢林坑洞，四周滿佈枝葉雜草，多名警員、民安隊等救援人員，走落坑洞營救。（警方圖片）

據了解，涉事內地夫婦專程來港探望兒子，上周六二人結伴行山，途中何翁感疲倦在涼亭休息，妻子繼續前行看風景。其後妻子折返會合丈夫時，突然下起暴雨，妻子在另一個涼亭避雨，雨停後打算找回丈夫，但途中又迷路。幾番波折她終回到涼亭，卻發現丈夫不知所終，遂通知兒子代為報案。

79歲姓何老翁4月4日在大欖涌行山期間與妻子失散，救援人員連日搜救，終在4月6日尋回何翁。人員用山兜將其抬出，為他戴上頭盔、蓋上金屬保暖毯以防失溫，他臉上、雙手和衣服均沾滿泥土。（警方圖片）

救援人員連日通宵上山搜救，昨日（5日）在千島湖附近一關帝廟，發現相信屬於何翁的鞋，搜索範圍擴至大棠一帶，至今日終尋回何翁，幸仍清醒，由政府飛行服務險直升機送到屯門醫院治理。

79歲姓何老翁4月4日在大欖涌行山期間與妻子失散，救援人員連日搜救，終在4月6日尋回何翁，他清醒由政府飛行服務隊直升機送到屯門醫院治理。