大欖涌行山失蹤｜大雨中遇涉事夫婦　僧人：當日行雷擔遮都有危險

一對內地夫婦周六（4日）到大欖涌行山，惟突然下起暴雨，夫婦懷疑走散，79歲丈夫何成安不知所終。昨日（5日）救援人員在千島湖附近一關帝廟發現一隻懷疑屬於老翁的鞋。人員今日（6日）在大棠山道停車場設立集合點，繼續上山搜索，仍未發現男事主蹤影。



今早一名法號「法戒」的僧人受訪時指，事發當日曾在大雨中遇見疑似涉事夫婦，形容當時二人狀況良好，惟當日天氣惡劣，他直言：「好大雨，嗰度無地方避雨，而且係行雷，擔遮都有危險。」昨日法戒再上山時就在關帝廟附近發現一隻鞋，覺得可能是搜救線索，落山後隨即報警提供線索。其後事主兒子亦證明該隻鞋屬於父親。



僧人法戒昨日（5日）在關帝廟附近發現事主一隻鞋，落山後隨即報案。（黃學潤攝）

暴雨中清景台山腳巧遇 夫婦狀況良好

法戒表示，今日是他連續第四日在該路段行山。他憶述，前日（4日）中午前雨勢最大的時分，他在清景台山腳遇見懷疑是涉事夫婦在雨中步行。法戒當時兩人狀況良好，丈夫行在前，太太跟在後方。他提到，當日雨勢非常大，「好大雨，嗰度無地方避雨，而且係行雷，擔遮都有危險」。

關帝廟尋獲事主鞋子 憑50年經驗察覺異樣 落山後報案

昨日（5日）法戒又再上山，並於上午10時許，行至關帝廟準備落大欖涌水塘時，在路邊發現一隻深藍色、白邊的波鞋。曾任民安隊特遣部隊長官、擁有50年豐富搜救經驗的他立刻察覺到異樣：「嗰條路因連日大雨比較濕滑，但係見到隻鞋非常乾淨，無泥巴，打橫擺放，所以覺得好奇怪。」

他自言基於出家人的身分不便拍照，但仍紀錄了鞋子的模樣、發現時間及位置。落山後，他看到傳媒報道有人失蹤，認為該隻波鞋對搜索行動極具價值，隨即報警提供線索。他今日（６日）繼續第四日的行程，打算重返該路段，希望能協助尋找更多蛛絲馬跡。

評估路段本身安全 惟大雨致「好似瀑布咁」

對於事發路段的危險程度，法戒認為該路段全部經過整理，同時有越野單車徑，難度不高且屬於安全，適合行山人士。然而，他強調下雨時路面有機會非常跣腳，加上當日雨量極大，水流猶如瀑布。他今日亦打算行3小時，「唔冒險地行係無問題嘅」，並已帶備足夠裝備、包括食糧及急救用品以策安全。

今日（6日）警方、消防及民安隊等救援人員在大棠設立集合點，然後繼續上山搜索。（黃學潤攝）

79歲事主何成安



事主的兒子在社交平台上載父親的相片，希望行山人士遇到可以報警求助。