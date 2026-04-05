大欖涌行山失蹤｜夫留涼亭休息　妻雨後尋夫曾迷路　人員尋獲鞋子

一對內地夫婦周六（4日）一同到大欖涌行山，惟突然下起暴雨，夫婦懷疑走散，79歲丈夫何成安不知所終。救援人員徹夜尋找無果，今早（5日）繼續搜索，卻未發現男事主蹤影。現場消息指，救援人員在千島湖附近一關帝廟發現老翁的鞋子，搜索範圍擴至大棠一帶。



據了解，涉事內地夫婦專程探望兒子，昨日二人結伴行山，途中七旬翁感疲倦在涼亭休息，妻子繼續前行看風景。其後妻子折返會合丈夫時，突然下起暴雨，妻子在另一個涼亭避雨，雨停後打算找回丈夫，但途中又迷路。幾番波折她終回到涼亭，卻發現丈夫不知所終，遂通知兒子代為報案。



警方表示，何成安昨早在屯門大欖郊野公園麥理浩俓第十段最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。何成安高約1.6米、重約60公斤、中等身材、圓面型、黃皮膚及蓄短白髮；最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。任何人如有其消息或曾見過，請致電3661-3113或6723-5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。



事主的兒子在社交平台上載父親的相片，希望行山人士遇到可以報警求助。

事主的兒子在社交平台上載相片，拍收到警方通知尋獲懷疑父親的鞋。

現場消息指，救援人員在千島湖附近一關帝廟發現老翁的鞋子，搜索範圍擴至大棠一帶。

據了解，事主與其76歲姓魏妻子均為內地人，今年1月中取得短期逗留證件，專程來港探望兒子，並住在兒子在大興花園的單位，為期三個月。

昨日上午8時21分，何男與妻子從何福堂青山公路段出發行山，預計於9時半到達麥理浩徑第十段的山頂。但途中何男因感到疲倦，在一個涼亭休息，妻子則繼續前行看風景，並打算稍後折返涼亭與丈夫會合。然而之後突然落大雨，妻子唯有在另一座涼亭等待雨勢稍歇。直至下午2時，妻子見雨停開始回程，不過途中她亦迷路，最終至下午4時她才返回涼亭，卻發現丈夫不知所終，遂自行回家告知兒子代為報案。

由於事主與妻子為內地人，因此二人身上只有大陸號碼及沒有漫游服務的手機。

現場消息指，救援人員在千島湖附近一關帝廟發現老翁的鞋子，搜索範圍擴至大棠一帶。

民安隊繼續上山搜索。（黃學潤攝）