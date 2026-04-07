有片｜大圍站外貨van衝燈遭九巴撞翻　司機：我望到綠燈除非眼花

今日（7日）下午1時40分，警方接獲多人報案，指在大圍站對開的美田路往迴旋處方向，一輛客貨車與巴士相撞，客貨車翻側，司機懷疑被困在車內。



救援人員到場，客貨車司機已離開車廂，他與九巴車長均毋須送院；惟巴士一名68歲姓楊女乘客感胸口痛，被送往沙田威爾斯親王醫院治理。有車Cam片段顯示，客貨車懷疑衝紅燈釀禍。



客貨車與九巴相撞。（羅敏妍攝）

客貨車53歲姓梁男司機沒有受傷，他受訪時稱，事發時「我行緊佢（巴士）咪衝出嚟，我望到就綠燈囉，除非我眼花啫」，又指打算到醫院檢查。

惟網上流傳車禍一刻車Cam片段，可見客貨車由積運街右轉入美田路最左線時，事發位置的交通燈已亮起紅燈，但客貨車未有停下，繼續前行，結果被由運輸交匯處駛出的九巴撞到車尾。

一輛客貨車在大圍站對開美田路被一輛九巴撞翻。車Cam片段顯示，當時客貨車所在行車線的交通燈為紅燈。（fb馬路的事討論區）

九巴公司回覆指，今日下午約1時40分，九巴一輛路線88巴士從大圍站巴士總站駛出時，與一輛客貨車發生交通事故，巴士上一名乘客受輕傷。初步調查顯示，客貨車懷疑衝紅燈導致意外，公司會配合警方調查。

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