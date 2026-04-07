秀茂坪少年打架｜12及13歲素有積怨　球場互望亮刀及鐵蓮花同被捕

昨晚（6日）社交平台流傳一段打架影片，拍攝到兩名少年在球場內動武扭作一團，雙方在地上翻滾糾纏，期間可見白衫少年手持一柄利刀，指向黑衫少年頸項，場面驚險。據了解，警察經調查後, 今早（7日）拘捕12歲男童及13歲男童，涉嫌違反武器條例的罪行，二人被捕後亦承認事件, 事件中的武器已被警察檢取作為證物，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第1隊跟進。



消息指，被捕二人是小學同學，自小相識並素有積怨。昨日（6日）晚上7時許，兩人在秀茂坪南邨籃球場內碰面，眼神對視後，白衣男推了黑衫少年一下，之後黑衫少年返回家中拿取一個塑料鐵蓮花狀物體再折返球場，並與白衣男打鬥。期間白衣男從褲袋內拿出一把刀，兩人糾纏一番後，幸沒有受傷。不過事件被旁人拍下來在網上流傳。

相關片段在網上流傳，片段甫開始可見兩名分別身穿黑色衫及白色衫的少年，在球場內對峙，其後動武扭作一團，雙方在地上翻滾糾纏。兩人倒地期間，可見白衫少年手持一柄利刀，指向黑衫少年頸項，場面驚險。

未幾，有另一名短褲少年上前勸阻，兩人分隔開雙雙站起後，仍四目而視不忿對峙，此時亦可見黑衫少年右手戴住鐵蓮花；幸未有釀成血案。據了解，事發在秀茂坪，惟片段未有交代確實事發日期及地點，在場目擊者則慨嘆：「拎咗把刀出嚟‥‥‥而家啲𡃁仔真係‥‥‥」

兩名分別身穿黑色衫及白色衫的少年，在球場內動武，扭作一團。（Threads影片截圖）

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