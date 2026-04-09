海關檢11萬件冒牌貨拉3人　檢世界盃球衣名錶　部分正價一折出售

香港海關上月採取特別行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨品活動，檢獲約11萬件冒牌貨，當中包括6月舉行的世界盃決賽周的球衣；行動中拘捕3名男女，包括一名公司董事。據了解，部份冒牌貨仿真度高，當中冒牌名錶售價僅是正貨的十分一，個別款式堆出不久便有冒牌貨。



海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任楊鐵楓。（鄭嘉惠攝）

海關共檢11萬件冒牌貨 總市值約6400萬元

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組第三隊調查主任楊鐵楓稱，海關近日發現位置較偏闢的新界拆貨場，經常在清晨時份拆貨及分貨，務求在中午前完成處理及離開貨場。為有效打擊相關罪案，海關於3月9日至27日採取代號「破曉」的特別行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨品活動，破獲共37宗案件，檢獲約11萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、電話、電話配件、衣服、化妝品及手表等，估計市值約6,400萬元。

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其中一次行動於3月19日，海關在新界區一間物流公司檢獲200件冒牌貨，包括銀包和衣服，調查後得知貨物擬送往觀塘一間網購群組的貨倉，經監控遞送行動，人員拘捕56歲收貨男子，並再檢獲140件冒牌貨，翌日（20日）拘捕25歲女負責人，行動中檢獲的冒牌貨約值28萬元。

另一次於3月25日的行動，海關在新界區一物流公司檢獲2,200件冒牌貨，包括香水和化妝品。翌日（26日）在葵涌工廈一個單位再檢獲1,500多件同類貨品，拘捕36歲男公司董事，行動中檢獲的冒牌貨約值41萬元。

被捕的兩男一女，年齡介乎25至56歲，他們涉嫌違反商品說明條例，現時獲准保釋候查。海關發現檢獲的香水及化妝品在網上銷售，做工參差，相信未流入巿面；由於化妝品用在面膚，海關建議消費者要光顧信譽良好的店舖。

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檢獲1萬件冒牌世界盃球衣 全部寄往美洲地區

另外，檢獲的冒牌貨中，有1萬件冒牌球衣，球衣上印有今年6月世界盃決賽周有份參賽國家隊的隊徽和款式，仿真度高，全部寄往美洲地區，以應付當地球迷的需求。

海關發現，今次檢獲的冒牌貨，由以往運往歐美，轉為超過一半運往南美和非洲；同時亦由衣服鞋履，轉為手機、手錶等高價值物品。

大部份的冒牌貨仿真度高，售價是正貨的十分一，個別款式堆出不久便有冒牌貨。

楊鐵楓提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。