有片｜澳門電動滑板車駛出馬路捱電單車撞飛　滑板車男涉違法被控

今日（2日）凌晨近2時，澳門青茂口岸對開發生一起交通意外。根據當地媒體報道，一輛電單車與一輛電動滑板車，於鴨涌馬路近青茂口岸澳門邊檢大樓的士站對開疑發生碰撞，兩名男子受傷。



據網上流傳的意外影片所見，一名男子駕駛電動滑板車，於非過路處橫過馬路時，遭另一名男司機駕駛一輛電單車從右側駛至，收掣不及，攔腰撞向電動滑板車。滑板車男一度被撞飛，兩人連人帶車衝前2米多後倒地。所幸意外後二人皆輕傷清醒。澳門治安警表示，意外中兩名司機均通過酒精測試，其中20多歲電單車男司機在意外中受輕傷，無需送院；而駕駛電動滑板車的30多歲姓鄒澳門男子，受傷送院治理，經治療後已出院。



澳門青茂口岸發生電動滑板車與電單車相撞交通意外，滑板車司機事後被警方檢控。（threads@sheep_06_）

澳門治安警經初步調查後，發現電動滑板車司機涉嫌觸犯《道路交通法》，包括禁止機動或非機動滑板車在公共道路上通行，以及違規橫過車行道。警方已對該名鄒姓男子作出檢控。

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