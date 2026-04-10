屯門的士唔收油直衝斑馬線險撞小童 55歲男司機涉危駕遭警發傳票
撰文：凌逸德
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一輛的士昨晚（9日）在屯門蝴蝶邨直衝斑馬線，繼續撞到一名正在斑馬線過馬路的小童，事發車Cam片段在網上瘋傳。警方今日表示，留意到網上短片，新界北總區交通調查組人員主動介入調查及追查涉事司機。人員經深入調查後，今日（10日）向一名55歲姓何本地男子發出傳票，他涉嫌「危險駕駛」。
車Cam片段顯示，昨晚約7時，一輛的士駛經蝴蝶邨蝶影樓對開，超越Cam車右轉後，竟沒有收油打算直衝斑馬線。此時有一名小童沿斑馬線從右過馬路，的士見狀後才隨即急煞，小童亦順利跑過馬路，過程險象環生，其間Cam車上傳出一把女聲高呼「嘩！黐線！」
片段上載後引來大批網民熱議，帖主稱「𡃁仔要還神，1秒之間和死神擦身而過。」有人認為一定要舉報的士司機行為「要報警，衝斑馬線！」、「呢啲唔舉報簡直係對唔住全香港人！」亦有網民斥「同線超車仲要衝斑馬線，舉（報）佢危駕走唔甩。」
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