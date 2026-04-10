屯門的士唔收油直衝斑馬線險撞小童　55歲男司機涉危駕遭警發傳票

一輛的士昨晚（9日）在屯門蝴蝶邨直衝斑馬線，繼續撞到一名正在斑馬線過馬路的小童，事發車Cam片段在網上瘋傳。警方今日表示，留意到網上短片，新界北總區交通調查組人員主動介入調查及追查涉事司機。人員經深入調查後，今日（10日）向一名55歲姓何本地男子發出傳票，他涉嫌「危險駕駛」。



車CAM片後可見，該輛的士於斑馬線前沒有收油，直至見到小童過路後才急煞，險釀意外。（FB／車cam L（香港群組）Queen_W08）

車Cam片段顯示，昨晚約7時，一輛的士駛經蝴蝶邨蝶影樓對開，超越Cam車右轉後，竟沒有收油打算直衝斑馬線。此時有一名小童沿斑馬線從右過馬路，的士見狀後才隨即急煞，小童亦順利跑過馬路，過程險象環生，其間Cam車上傳出一把女聲高呼「嘩！黐線！」

片段上載後引來大批網民熱議，帖主稱「𡃁仔要還神，1秒之間和死神擦身而過。」有人認為一定要舉報的士司機行為「要報警，衝斑馬線！」、「呢啲唔舉報簡直係對唔住全香港人！」亦有網民斥「同線超車仲要衝斑馬線，舉（報）佢危駕走唔甩。」

車CAM片後可見，該輛的士於斑馬線前沒有收油，直至見到小童過路後才急煞，險釀意外。（FB／車cam L（香港群組）Queen_W08）

車CAM片後可見，該輛的士於斑馬線前沒有收油，直至見到小童過路後才急煞，險釀意外。（FB／車cam L（香港群組）Queen_W08）