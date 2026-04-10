港男澳門駕車無讓路致意外後竟倒車逃逸　警酒店截獲揭滿身酒氣

一名港男涉嫌在澳門駕車失事撞車後不顧而去，當局事後在酒店將其截獲，揭發他身上帶濃烈酒氣，經調查後最終被捕。



澳門治安警表示，上周六（4日）晚上，治安警察局接報指霍英東博士大馬路發生交通事故，調查發現一輛輕型貨車、撞及重型汽車車身後，有人倒車逃逸。警方其後在附近一間酒店截獲司機，他身上帶酒氣，但拒絕接受酒精呼氣測試。該名男子為香港人，涉違例被移送檢察院。



澳門治安警察局。（治安警察局圖片）

警員在霍英東博士大馬路，發現一輛車身受損的重型汽車及其駕駛者。經了解，該駕駛者駛經上述路段時，左側讓先路口突然有車輛駛出，繼而撞及其車身，惟該車未有停車處理，反而倒車離開現場。

人員經調查後，在附近發現一輛引擎仍啟動的輕型汽車，該車車頭損毀且車內無人，懷疑該車司機於事故後離開現場。其後，警員在附近一間酒店大堂洗手間內尋獲該名嫌犯。調查期間，該男子身上帶有濃烈酒氣，且拒絕進行呼氣酒精測試。

涉案男子為40多歲香港居民，綜合調查所得，其涉嫌觸犯《道路交通法》第89條「逃避責任」罪及《刑法典》第312條「違令」罪，案件移送檢察院偵辦。

此外，涉案男子在交匯處沒有讓先而引致交通事故，涉嫌違反《道路交通法》第34條“一般原則」，治安警察局已對其作出相關檢控。