城巴司機猝逝｜青梅竹馬丈夫離世　遺孀獨力撫養9歲兒：一片空白

昨晚（11日 ）一名姓王（42歲）男車長駕駛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間突然暈倒，繼而失控自炒，鏟上行人路，送院搶救惜不治。死者妻子向記者透露，指其丈夫最近有頭痛，並有服用止痛藥。王太稱丈夫為家庭經濟支柱，她則負責照顧9歲大兒子，並沒有工作，而丈夫的突然離世，令她感到傍偟無助：「因為尋晚……好突然，之後有小朋友要照顧，我自己亦一片空白。」



一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

死者妻子王太稱，她與丈夫為鄰居從小認識，為「青梅竹馬」，大約8年前結婚，其後育有一名兒子，現時9歲大。她續指，丈夫為家中經濟支柱，在城巴工作大約3年，之前亦是從事駕駛工作。

王太無奈稱，自己沒有工作技能，婚後一年便再無工作，而且親戚及朋友不多，對於丈夫後事處理，感到十分傍偟，「我𠵱家唔知點算，唔知解唔解（解剖）好，因為我無乜親人唔係好親、無乜朋友，又無返工無同事，我唔知搵咩人可以問。」

王太續稱，昨晚收到丈夫出事的消息後，感到非常突然，至今仍未完全接受事件，加上尚有一名年幼兒子要照顧，她坦言自己現時一片空白：「因為尋晚……好突然，之後有小朋友要照顧，我自己亦一片空白。」她又指，最近丈夫身體狀況都比較累，有出現頭痛的情況，亦有服食止痛藥。

一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

事發昨晚（11日）近11時，一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，鏟上行人路。多輛救護車、消防車及警方接報到場，發現涉事巴士司機昏迷，他被送往北大嶼山醫院搶救，其後於凌晨零時6分證實不治。

經警方調查，晚上10時55分，一名42歲男子駕駛一輛巴士沿松仁路往東涌道行駛時據報突然暈倒，該輛巴士懷疑失控衝上行人路，而該名巴士司機沒有表面傷痕。據了解，涉事巴士當時正返回車廠，事發時在上址懷疑失控，向左鏟上行人路近巴士站位置，並撞毀巴士站涼亭及掃毀幾米圍欄，最終至天橋底位置停下。

有碎片遺留在天橋上。（李家傑攝）

城巴發言人指，昨日（11日）晚上約11時，城巴一輛非營運中的巴士於東涌松仁路涉及一宗交通事故。車長被即時送往醫院救治，於周日凌晨離世。城巴每名同事都是團隊的重要成員，公司對於有車長在工作期間不幸離世深感哀痛，向其家屬致以最深切慰問，並會持續向家屬提供適切協助。

這名車長加入城巴團隊近三年，事故發生前一日為休息日，於周六晚上開始執行職務，協助駕駛非營運巴士進行車廠之間調度。事件中沒有其他受傷報告，城巴正全力配合警方調查事故經過及成因。