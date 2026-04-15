「兒子」訛稱被捕呃保釋金 　3長者中招失$68萬　21歲地盤工被捕

警方偵破3宗電話騙案，騙徒致電受害人，假冒對方兒子，聲稱被警方拘捕，需要保釋金。3名年過七旬的長者墮入騙案，分別於荃灣、美孚及深水埗區，親身與騙徒交收現金，總共損失68萬港元。



警方翻查大量閉路電視，昨日（14日）在黃大仙拘捕一名21歲的本地男子，涉嫌 「以欺騙手段取得財產」。



警方拘捕一名21歲地盤工，涉及假冒兒子保釋金騙案，檢獲犯案衣物。 （林振華攝）

荃灣警區於今年3月31日，接獲一名81歲市民報案，指在上午接獲報稱「兒子」來電，騙徒訛稱被警方拘捕，需要保釋金。受害人信以為真，並按騙徒指示，在同日約中午在荃灣區的公眾泳池外，將40萬元現金交給一名騙徒，受害人其後與兒子澄清，發現受騙後報警求助。

荃灣警區人員其後透過銳眼計劃，翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定騙徒的身份，於昨日（14日）在黃大仙區拘捕一名21歲的本地男子。被捕人士報稱為地盤工人，現正被警方扣留調查 。

警方荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪指，調查顯示，該名被捕人以同樣的手法，於今年4月9日和4月10日，分別在美孚和深水埗區，以相同的手法騙取另外兩名受害人（年齡分別74歲及78歲）。3宗案件中，所有受害人損失總值高達68萬元。

警方破獲3宗電話騙案，涉68萬元金額。（林振華攝）

警方荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪交代案件。（林振華攝）

警方提醒市民，若收到自稱親友的來電，報稱被警方或其他執法部門拘捕，要求大額現金，市民應提高警覺，主動核實對方的身份和向其他親友求證。虛構綁架電話騙案的受害人多數為長者，部分更會到銀行提取大量現金。警方呼籲，銀行職員若留意長者神色慌張，無緣無故提取大量現金或匯款到不明戶口，需提神及提醒對方小心騙案。

市民如有懷疑可以致電警方防騙易熱線 18222查詢。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例第17條，一經定罪最高可判監10年。

由於案件盛行，情節嚴重，警方會諮詢律政司意見，就判刑向法庭申請加重刑罰，市民切勿以身試法。