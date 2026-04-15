海關聯內地部門連破兩案拘2男　檢190萬毒品　揭毒販鞋內藏毒

海關與內地緝私部門進行聯合行動，成功偵破兩宗販毒案。昨日（14日）人員截查一票由法國經內地抵港，報稱載有服飾的包裹中，發現其中3包衣物內藏3.4公斤氯胺酮（俗稱K仔）；同日於長沙灣監控遞送行動中，拘捕一名收貨非華裔男子。



另外，海關昨日於長沙灣進行反毒品行動，搗破一個毒品儲存倉庫、拘捕一名內地男子，檢獲950克冰毒、52克霹靂可卡因及38粒依托咪酯煙彈，當中少量霹靂可卡因藏在其穿着的鞋內。



海關聯同內地緝私部成功偵破兩宗販毒案，檢獲190萬元毒品，包括3.4公斤氯胺酮（俗稱K仔）、950克冰毒、52克霹靂可卡因及38粒依托咪酯煙彈等。（羅日昇攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任陳建超稱，在首宗案件中，海關與內地緝私部門進行聯合行動，經過情報分析，在昨日4月14日，截查一票由法國經內地到香港、報稱服飾的包裹。經檢驗後，海關人員發現約3.4公斤懷疑氯胺酮，收藏在其中3包衣物內，並混雜在其他不同的服飾當中。

其後，海關毒品調查科人員接手跟進調查此宗案件，並於同日下午，在長沙灣一帶展開監控遞送行動。行動中，有一名非華裔、持俗稱「行街紙」的男子，簽收該票貨物，人員隨即將該名男子拘捕。該名被捕的非華裔男子33歲，報稱無業。

陳建超續指在第二宗案件中，海關毒品調查科人員經過深入調查，鎖定了一個位於長沙灣一帶工業大廈內的迷你倉，懷疑該迷你倉被用作毒品儲存倉庫。

昨日，海關在長沙灣進行反毒品行動期間，截查一名可疑男子。其後，人員將他押解前往迷你倉內進行搜查，並在該迷你倉內，總共檢獲950克懷疑冰毒、50克懷疑霹靂可卡因，以及38粒懷疑依托咪酯煙彈。其後再在他所穿的鞋內，檢獲少量的懷疑霹靂可卡因。被捕人為27歲內地男子，報稱無業。

海關表示，兩宗案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。陳建超稱，是次兩宗案件證明了，海關絕對有能力對毒品犯罪進行全鏈條的打擊，從入口、儲存到分銷。在海關精準的情報分析以及嚴密部署下，任何伎倆都難逃法網。

與此同時，海關亦留意到犯罪集團有招攬非本地人士進行作案的情況，意圖利用他們的新面孔，或者容易轉換角色這個特性，增加執法人員執法的難度。海關呼籲，非本地人士、年輕人、學生以及求職者，務必提高警覺。切勿在未確認工作內容的性質，或者工作情況下，貿然接受工作；切勿貪圖金錢利益，輕易協助他人收取不明的郵包或貨物。

此外，海關亦提醒市民，要避免將個人資料或地址交予他人用作收取包裹或貨物的用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是極嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元以及終身監禁。

海關會繼續留意販毒趨勢，全方位打擊販毒活動。如果市民有任何關於罪案的舉報，可以透過海關24小時舉報熱線 182-8080，或舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk，又或透過網上表格，舉報懷疑販毒活動。