一周90宗投資騙案涉6000萬　有人投資黃金失500萬　警拆解3大套路

3月27至4月2日期間，警方接獲近90宗投資騙案，涉款逾6,000萬元。其中一宗案件，騙徒去年10月透過Facebook認識一名64歲受害人，雙方成為網友。今年1月，騙徒扮專家推薦「高回報」的黃金投資項目，短短3個月內，受害人根據騙徒指示，轉賬超過500萬港元到多個不明個人戶口，直至受害人無法取回本金，方知受騙。



警方拆解騙徒三大套路，第一招是埋身，透過社交平台用各種藉口結識，「交朋友」後再分享投資心得。（facebook「CyberDefender 守網者」）

警方在facebook「守網者」專頁拆解三大套路：

1. 埋身 — 白撞訊息：騙徒經常透過WhatsApp、WeChat及Facebook 等平台向受害人埋身，藉口層出不窮，有扮鄰居查問家中是否漏水；或聲稱聽到晚上傳出噪音；又或扮送貨通知等。無論何種答案，目的只為「交朋友」，再分享投資心得。

2. 入谷 — 投資「專家」：成功結識後，對方「當正你係自己人」，介紹投資群組，且有AI協助分析埋投資策略，「專家」亦會分享內幕消息，谷友則會在群組分享獲利截圖，誘騙入局。

3. 有入無出 — 入錢容易攞錢難：如覺得心動，對方便會打蛇隨棍上，誘騙前往虛假的投資網站或APPs投資，並偽造獲利畫面。當想出金的時候，便會用各種方法拖延、或者要求繳交手續費，最後愈輸愈多。

警方提醒，如有懷疑，請上守網者網站（https://cyberdefender.hk）使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估。下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。