30歲女求職成獵物　時薪$100行政助理幫公司借貸失$400萬

網上求職騙案肆虐，手法層出不窮。警方在Facebook專頁「香港警察」表示，近日有一名30歲女售貨員在一名求職平台張貼個人簡歷數天後，有騙徒以WhatsApp聯絡，聲稱公司主要業務為買賣手錶，有意以時薪100元聘請她擔任在家辦公的行政助理，工作內容包括整理表格、對比官網及二手網站價格等。



騙徒指示事主申請多筆貸款，並承諾會將所有款項全數歸還。事主不虞有詐，陸續申請貸款並轉帳，事主最終損失超過400萬元。



一名女售貨員網上求職，被騙徒指示申請多筆貸款，最終損失逾400萬元。(香港警察facebook）

警方拆解騙徒手法：

1. 編造五花八門職位，例如行政助理、大型活動搞手等，在各大求職平台或社交媒體刊登廣告；

2. 於WhatsApp聯絡受害人，假扮專業形象回應求職者查詢；

3. 入職後不久以各種藉口要求受害人借貸，並即時轉帳到指定銀行戶口；

4. 一旦事主開始轉帳，騙徒便以「公司會承擔債務」「支付高額報酬」等說法，誘使事主繼續借貸或支付更多款項，直至察覺被騙。

一名女售貨員受聘為行政助理後，被騙徒指示申請多筆貸款，最終損失近400萬元。(香港警察facebook）

警方呼籲求職者，緊記切勿輕信陌生來電，應主動核實公司背景；對不拘學歷經驗、彈性在家工作等職位要特別小心；若遇上借貸或墊資費用要求，應立即拒絕。若懷疑受騙，即打「防騙易18222」熱線 。

Moovup表示一對此事件高度關注，並對事主的遭遇深表同情，惟澄清「張貼個人簡歷」並非 Moovup 平台的功能。所有在Moovup 平台的個人簡歷均由求職者本人完全掌控，除非求職者主動向特定職位投遞申請，否則任何僱主均無法主動搜尋、查看或獲取求職者的聯絡電話及簡歷資料。

Moovup 嚴格遵守個人資料私隱條例。絕不會向未獲授權的第三方披露用戶資料，公司亦致為小心保護用戶的私隱。

Moovup 一直致力於打擊虛假及詐騙招聘廣告，公司設有嚴謹的審查機制，除了要求僱主提供商業登記證以外，還會要求僱主提供辦公室照片、行業牌照及過往商業活動證明等文件(例如租約)，以核實身份。另外，公司電腦程式亦會將有可疑的招聘廣告抽起，再由專責同事進行審查。一旦接獲求職者或僱主的舉報，公司會立即進行調查並果斷採取封鎖行動。

然而，不法分子手段層出不窮，我們會持續加強驗證並核實僱主真偽；與此同時，用戶亦應在求職過程中時刻保持警覺。