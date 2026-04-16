30歲女用Moovup求職成獵物　時薪$100行政助理幫公司借貸失$400萬

網上求職騙案肆虐，手法層出不窮。警方在Facebook專頁「香港警察」表示，近日有一名30歲女售貨員在Moovup平台張貼個人簡歷數天後，有騙徒以WhatsApp聯絡，聲稱公司主要業務為買賣手錶，有意以時薪100元聘請她擔任在家辦公的行政助理，工作內容包括整理表格、對比官網及二手網站價格等。



騙徒指示事主申請多筆貸款，並承諾會將所有款項全數歸還。事主不虞有詐，陸續申請貸款並轉帳，事主最終損失超過400萬元。



一名女售貨員網上求職，被騙徒指示申請多筆貸款，最終損失逾400萬元。(香港警察facebook）

警方拆解騙徒手法：

1. 編造五花八門職位，例如行政助理、大型活動搞手等，在各大求職平台或社交媒體刊登廣告；

2. 於WhatsApp聯絡受害人，假扮專業形象回應求職者查詢；

3. 入職後不久以各種藉口要求受害人借貸，並即時轉帳到指定銀行戶口；

4. 一旦事主開始轉帳，騙徒便以「公司會承擔債務」「支付高額報酬」等說法，誘使事主繼續借貸或支付更多款項，直至察覺被騙。

一名女售貨員受聘為行政助理後，被騙徒指示申請多筆貸款，最終損失近400萬元。(香港警察facebook）

警方呼籲求職者，緊記切勿輕信陌生來電，應主動核實公司背景；對不拘學歷經驗、彈性在家工作等職位要特別小心；若遇上借貸或墊資費用要求，應立即拒絕。若懷疑受騙，即打「防騙易18222」熱線 。