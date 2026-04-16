海關機場拘曼谷抵港男旅客　揭手提行李藏120萬大麻花及91支私煙

海關昨日（15日）在機場偵破一宗行李販毒案，一名31歲男旅客昨日從泰國曼谷飛抵香港，關員替其清關時，在其手提行李內發現一批藏於真空膠袋、重約6公斤懷疑大麻花，估計市值約120萬元；另檢獲91支未完稅香煙。



該名男子隨即被捕，已被控一項販運危險藥物罪、一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪；案件明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。



海關拘捕一名從泰國曼谷飛抵香港的31歲男旅客，手提行李內檢獲重約6公斤懷疑大麻花，估計市值約120萬元；另檢獲91支未完稅香煙。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。