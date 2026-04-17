有片｜地盤工違規吸煙　飯盒藏煙頭「斷正」　管工勒令：你執嘢走

政府大力推動地盤全面禁煙修例。網上近日流傳一段長約50秒的短片，一名地盤工人在地盤內用膳期間，疑因違規吸煙，被現場一名懷疑管工「斷正」並舉機拍片存證，更被當場下令「執包袱」走人。



現場有多名工人。（網上影片截圖）

影片未有具體交代拍攝的時間與地點，但畫面可見，現場是一個正在施工的建築地盤。數名身穿反光衣的工人正坐在工地的地上用膳。拍攝者從後步步進逼，對着其中一名身穿黃色反光衣、正盤膝而坐的工人厲聲質問：「食煙？攞個證呀！」該名工人當時疑正在吸煙，右手掌心藏有香煙，驚聞被人質問是否吸煙後，更立即將右手伸到前方的外賣膠袋，疑丟棄煙頭。

鏡頭隨後對準地上的外賣膠袋，清楚可見飯盒上方遺留了一個煙頭。拍攝者隨即怒斥現場嚴禁吸煙，「No smoking here!」，要求該名工人交出證件，「有咩證向你身？」並下達逐客令：「依家帶返頂帽！」

該名工人起初一臉愕然，似乎未料到後果如此嚴重。拍攝者未有理會，繼續以強硬語氣強調：「你係紮鐵佬呀嘛，我會話畀你老細聽㗎喇，你執埋嘢走呀！攞返頂帽！」最終，該名工人只能默默穿回原本脫下的黑色安全鞋，戴上藍色安全帽，離開工地。

近年香港發生多宗涉及建築地盤的嚴重火災，政府正積極收緊法規。勞工及福利局局長孫玉菡早前表明，政府擬實施地盤全面禁煙，將建築地盤指定為法定禁煙區。在最新的修例框架下，違例吸煙的工人將面臨定額罰款 3,000 元。更重要的是，修例將對總承建商及分判商施加明確法律責任；若承建商未能採取「所有合理步驟」防止違規吸煙，一經定罪，最高罰款可高達 40 萬元。