女子投資虛幣被呃$770萬　量化交易AI演算氹入「不可能三角」騙局

警方昨日（18日）在facebook專頁「守網者」表示，過去一周共接獲逾80宗網上投資騙案，總損失超過8,000萬港元。其中有騙徒假冒「投資專家」，透過Telegram傳送白撞訊息結識一名女子，聲稱可利用「量化交易」及「AI 演算法」等方法，協助投資加密貨幣，「穏賺」高回報。



女事主信以為真，按指示登入虛假投資網站，先後17次從電子錢包轉出值約770萬港元的泰達幣（USDT）及以太幣（ETH）至騙徒指定錢包。當她想提現投資款項時，對方即以各種藉口拖延及拒絕，事主方知受騙。



警方提醒，所謂「高回報、低風險、低門檻」，百分之一百是詐騙。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方提醒，加密貨幣看似入場門檻低、回報潛力高，但波動大、風險亦極高。騙徒往往標榜「AI 操盤」、「量化穩賺」，其實只想引人入局。投資前，必先了解該投資產品，小心跌落高回報、低風險、低門檻的 「不可能三角」騙局。

1. 切勿輕信網上「投資專家」

2. 投資前必須核實平台或公司真偽

3.「高回報」+「低風險」+「低門檻」 = 100%詐騙

如有懷疑，即上守網者網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/