元朗警區推智車保計劃　送防盜鎖與定位裝置　提升電單車防盜能力

元朗警區2025年的罪案數字顯示，區內共錄得約200宗與車輛相關罪案，其中偷車案佔113宗，較2024年大幅上升三成。在被盜車輛中，電單車佔近四成，且多數於路邊或公共咪錶停車場被盜，警方已進行反偷車行動拘捕多名匪徒，成功起回數十部失車。而元朗警區聯同元朗撲滅罪行委員會亦正式啟動「元朗智車保計劃」，透過向區內電單車車主免費派發「智車保險包」，結合實體防盜鎖與智能定位裝置，全面提升車輛防護能力，體現智慧警政與社區合作精神。



警民合作展示「智車保險包」。（警方提供圖片）

元朗警區一直密切監察罪案趨勢，2025年已透過情報主導的反偷車行動拘捕多名匪徒，成功起回數十部失車。今年更進一步主動出擊，針對停泊於公眾地方的高風險車輛推出「智車保計劃」，提供主動式防罪支援。

元朗警區指揮官梁仲文總警司向主禮嘉賓介紹電單車防盜鎖。（警方提供圖片）

市民可申請「智車保險包」 包括防盜鎖及智能定位裝置

由即日起，警方將於區內失車高危地點張貼海報及派發單張，市民掃描二維碼即可在線申請「智車保險包」。經批核的元朗電單車車主可獲發一套設備，包括電單車防盜鎖及智能定位裝置。

防盜鎖旨在增加匪徒犯案難度，降低車輛成為目標的風險；若車輛不幸被盜，在車主明確授權下，警方可利用定位裝置提供的實時數據，提升尋回失車及緝捕罪犯的效率。

元朗警區計劃負責人冼珈瑤總督察表示：「我們希望透過善用科技，協助車主做到『攻守兼備』，既能防止愛車被盜，亦能加快警方尋回失車及追查偷車犯的效率。這項計劃不僅是派發防盜工具，更重要的是強化車主的防罪意識。」

警方強調，定位裝置的數據完全由車主自行保管。除非獲得車主明確同意及授權，否則警方不會主動獲取或儲存任何定位數據，確保市民私隱得到充分保障。

時任元朗撲滅罪行委員會主席陳建業先生了解防盜鎖效能。（警方提供圖片）

元朗撲滅罪行委員會4人 出資購買過百套「智車保險包」

計劃得以順利推行，有賴元朗撲滅罪行委員會的全力支持。剛剛於3月底完成兩年任期的委員會主席陳建業、副主席郭浩男、委員吳漢忠及徐日華更慷慨解囊，出資購買過百套「智車保險包」，為建設更安全的社區貢獻力量。

四位贊助人於上星期五（17日）親身出席在元朗警署舉行的啟動儀式並擔任主禮嘉賓，他們一致讚揚元朗警區主動出擊防罪滅罪，以及善用科技保障市民生命財產。

時任元朗撲滅罪行委員會主席陳建業先生親身示範電單車防盜鎖。（警方提供圖片）