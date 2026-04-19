將軍澳持刀．內情｜16歲仔持膠刀扮遊戲角色玩捉伊人 警口頭警告
撰文：凌逸德
出版：更新：
網上流傳一段影片，可見一名身穿黑衫黑褲、頭戴裝有攝像鏡頭頭盔的男子，手持刀具利器在將軍澳南公園內奔跑，穿梭人群之中，更與一名女子及幼童擦身而過，引起網民關注，認為有關行徑嚇人，「好恐怖，咁樣嚇D（啲）途人」。
事件內情曝光，消息指，警方留意到網片後主動調查，最後鎖定該名男子於怡明邨籃球場出現，最後揭發一名16歲少年配戴頭盔和持膠刀待道具，喬裝遊戲角色與朋友玩捉迷藏，相信並無攻擊性或意圖傷人，相信一場誤會，已作出口頭警告。
據了解，將軍澳警區人員於網上巡邏，發現一名匿名人士於Facebook「將軍澳主場」發佈涉事影片，內容有一名黑衣男子持有一把刀在將軍澳南公園內奔跑。人員翻查大量影像及閉路電視紀錄後，最後鎖定事主於怡明邨籃球場出現，向球場青少年調查後，成功聯絡上16歲事主。
警方經調查後，尋獲案發頭盔和膠刀具，並無攻擊性，事主報稱配戴以上道具喬裝遊戲角色，與其他朋友在上址捉迷藏，非意圖傷人。警方相信一場誤會，在事主父親見證下，發出口頭警告。
影片早前在網上瘋傳後，引發熱議，大多網民呼籲片主「應該第一時間報警」、「要報警，就算佢走咗都要，因為佢有危險性」，亦有網民認為此人行徑嚇人「好恐怖，咁樣嚇D（啲）途人」。
有片｜將軍澳南公園男子疑持利器奔跑 途人零反應 網民籲報警啟業邨男遭兩漢闖食店施襲 對方稱其涉公司盜竊 警追緝疑犯警新界北一連兩日執法 拘7人涉危險駕駛、酒後駕駛等6罪牛頭角單位門外雜物起火 警刑事調查隊列「縱火」調查警首次配合無人機巡查聚賭黑點 馬鞍山頌安邨拘7男1女