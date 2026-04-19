將軍澳持刀．內情｜16歲仔持膠刀扮遊戲角色玩捉伊人　警口頭警告

網上流傳一段影片，可見一名身穿黑衫黑褲、頭戴裝有攝像鏡頭頭盔的男子，手持刀具利器在將軍澳南公園內奔跑，穿梭人群之中，更與一名女子及幼童擦身而過，引起網民關注，認為有關行徑嚇人，「好恐怖，咁樣嚇D（啲）途人」。



事件內情曝光，消息指，警方留意到網片後主動調查，最後鎖定該名男子於怡明邨籃球場出現，最後揭發一名16歲少年配戴頭盔和持膠刀待道具，喬裝遊戲角色與朋友玩捉迷藏，相信並無攻擊性或意圖傷人，相信一場誤會，已作出口頭警告。



事發時公園內有不少市民。（將軍澳主場影片截圖）

據了解，將軍澳警區人員於網上巡邏，發現一名匿名人士於Facebook「將軍澳主場」發佈涉事影片，內容有一名黑衣男子持有一把刀在將軍澳南公園內奔跑。人員翻查大量影像及閉路電視紀錄後，最後鎖定事主於怡明邨籃球場出現，向球場青少年調查後，成功聯絡上16歲事主。

警方經調查後，尋獲案發頭盔和膠刀具，並無攻擊性，事主報稱配戴以上道具喬裝遊戲角色，與其他朋友在上址捉迷藏，非意圖傷人。警方相信一場誤會，在事主父親見證下，發出口頭警告。

一名男子疑似手持刀具奔跑。（將軍澳主場影片截圖）

影片早前在網上瘋傳後，引發熱議，大多網民呼籲片主「應該第一時間報警」、「要報警，就算佢走咗都要，因為佢有危險性」，亦有網民認為此人行徑嚇人「好恐怖，咁樣嚇D（啲）途人」。