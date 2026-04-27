宏福苑｜12子女失母愛　火場視像訣別　9歲女痛哭憂無人供書教學

大埔宏福苑火災場面至今歷歷在目，當日多幢大廈燒通頂，火場溫度不斷攀升、濃煙密佈，最終奪去168人性命，包括9名印傭。除了39歲印傭 Erawati 自知無法逃生，在生命最後時刻，透過視像通話與印尼家人及6歲兒子最後訣別外，其餘死者連見親人最後一面的機會都沒有，便在濃煙中抱憾而終，從此天人永隔。



9名罹難印傭遺下了至少12名子女等，當中9人未成年，這些小孩子女以往習慣透過手機螢幕感受遙遠的母愛，但經此一役，母親再也不會上線。面對喪母之痛，有小孩默然無語，有人擔心無人再供書教學，亦有長子被迫成熟。工權會正與當地義工機構合作，定期派義工探訪，循序漸進了解他們的需要，適時轉介合適的專業心理服務



宏福苑大火有10名外傭喪生，事後大批市民排隊獻花，包括外傭，為離世傭工致哀。（資料圖片／夏家朗攝）

大火帶走的不僅是一條人命，更徹底摧毀了無數家庭的日常生活。這群印尼小孩，或許已經習慣了母親飄洋過海照顧別人的子女，但至少仍能透過手機螢幕感受遙遠的母愛。奈何一場大火，令母親的日常視像通訊永遠斷線。事隔多月，工業傷亡權益會幹事謝欣然到印尼家訪時，深深留意到這些小孩在失去與母親唯一的聯繫管道後，內心那份無法言喻的傷痛。

被困火場無法逃生 最後時刻視訊通話與家人道別

所有罹難女傭，只有Erawati能與家人道別。她當時抱著僱主的孩子，與其他住戶被困，她自知無法逃生，最後給家人視訊通話道別，並向6歲兒子Doni說只能見他最後一面了。謝姑娘到印尼探望時帶了模型給Doni玩，家人也買了倉鼠給Doni，當作是給他一個寄託。

謝欣然走訪印尼時，帶了一些模型送予小孩，Erawati的兒子正在砌模型。（工權會提供）

為生計離鄉打工 6年未親身擁抱過女兒

謝欣然續指，另一名40歲的 Siti Khotimah 為了生計離鄉打工整整6年。她9歲的女兒自3歲起就未曾被媽媽親身擁抱過，母女倆深厚的感情，全靠視像通話來維繫。Siti Khotimah 原本準備回鄉，並購買了一條刻有名字的手鏈，打算送給女兒作為10歲的生日禮物。如今，這份禮物可能正冷冰冰地鎖在警署的證物房，又或是永遠埋藏在宏福苑的瓦礫之中，小女孩的生日願望也隨之落空。

大埔宏福苑大火災後，歷險外傭相擁。（資料圖片／蔡正邦攝）

小女孩痛哭怕無人供書教學 對未來充滿徬徨

謝欣然心痛地說，她在印尼拜祭Siti Khotimah 時，在墳前表示會「幫手睇住佢嘅爸爸媽媽及仔女」，當時Siti Khotimah 9歲的女兒聽到後當場痛哭。她哭的不僅是因為失去至親，更有一種對生存赤裸裸的恐懼。謝欣然從義工口中得知，「原來佢擔心媽媽走咗，以後無人會供佢讀書」。謝坦言，小朋友對於殉職、僱傭賠償等複雜概念一無所知，他們只知道永遠失去了媽媽，生活將頓失依靠，對未來充滿了未知與徬徨。

聽到這番令人心碎的童言童語，謝欣然溫柔地安撫她，鼓勵她要「畀心機讀書」，並向小女孩鄭重承諾會一直與她保持聯絡。日後若在學業或生活上遇到困難，工權會會盡力提供協助，「即使係十年嘅承諾，都絕唔誇張」。

而當謝欣然用印相機將Siti Khotimah的相片列印出來時，年僅9歲的女兒原本比較拘謹，但她雙手接過媽媽的照片時，終於展露了久違的笑容。

謝欣然帶了一部手提印相機，在家訪時她即場為家屬與死者的生活照及合照列印出來。（鄧栢良攝）

子女反應各有不同 有人沉默無聲

另一名42歲罹難印傭 Sri Wahyuni 遺下21歲長子、20歲二女、9歲幼女及4歲領養的孫女。二女原定於今年5月結婚，家屬慨嘆：「個個都想她（Wahyuni）回家，但最後人人在家等，回來的卻是棺材。」現時二女的婚禮只能延期，而9歲幼女的情況亦令人擔憂，她平日在人前表現如常，就連母親的遺體被送回家鄉時，她亦只敢偷偷躲起來哭泣。謝欣然認為，這種異常安靜的表現，或許正是兒童面對巨大創傷時的自我保護機制。

謝欣然與Sri Wahyuni的家人到墓前拜祭。（鄧凱欣提兵）

驚覺從未拍全家福 AI 合成母親身影作慰藉

48歲的 Darwati 則遺下3名兒子。由於 Darwati 的丈夫早年已去世，長子一直身兼母職，肩負起照顧兩名年幼弟弟的重任。以前遇到生活難題或壓力，他總能透過電話找媽媽傾訴分憂：「但以後不知道可以問誰了。」在母親不幸喪生後，長子更驚覺一家人從未拍過一張完整的全家福。為了彌補遺憾，他只能利用 AI 技術將母親的身影合成進去，拼湊出一張虛擬的、永遠無法在現實中成真的全家福來慰藉自己。

成年人亦感無力 不懂啟齒向子女解釋

面對突如其來的巨變，其實成年人也會顯得手足無措，甚至不懂得如何表達情感。其中一個家庭的丈夫不知如何啟齒，向一對年幼子女解釋媽媽已葬身火海。他選擇了逃避，沒有安排子女出席母親的喪禮，亦刻意不在家中談及此事。最終，殘酷的真相只能由娘家的親人悄悄告知兩名孩童。他們就在懵懂與困惑之中，接受了母親永遠不會再回來的結果。

Erawati的兒子砌的模型。（工權會提供）

當地缺乏社會服務資源 義工助建關係逐步開導

至於如何幫助這群小孩克服喪母之痛，謝欣然坦言過程充滿挑戰。她指出，印尼偏遠鄉村普遍缺乏社工及社會服務資源；加上當地人對心理輔導或心理醫生感到陌生，甚至視為禁忌，若直接建議他們接受專業輔導，家屬容易產生抗拒心理，質疑「自己係咪有病」。因此，要讓他們認識並接受心理輔導，需要一段相當長的時間。

針對這個困境，工權會目前與印尼當地的義工團體合作，採取循序漸進的策略。義工會定期上門探訪這群留守兒童，透過長期的陪伴與他們建立信任關係。待雙方建立起穩固的連結、兒童逐漸卸下心防後，再觀察其情緒需要，適時轉介合適的專業心理服務。