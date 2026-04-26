南豐紗廠3樓天台新開幕寵物樂園　11個月唐狗墮斃　1米欄高惹關注

荃灣南豐紗廠新開幕僅5日的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」發生致命意外，一隻唐狗墮樓身亡。事發於今日（26日）下午2時許，狗狗從3樓天台墮地，據悉初時清醒，惜被送往獸醫診所搶救後，回天乏術。



據了解，當時有多個動物組織及義工在1樓合辦領養日，有熱心人士帶同一隻早前拾獲的11個月大唐狗到場了解，期間狗狗在3樓寵物公園越過圍牆墮地。有現場人士量度圍牆高度後，發現僅約「一百零幾厘米高」，事件引起安全關注。《香港01》正向南豐集團查詢。



墮斃狗隻「熊熊」。（《香港動物報》提供）

據了解，動物領養平台「Suppaw」及組織「告別流浪天地」等多名獨立動物義工，今日在南豐紗廠1樓一間咖啡店合辦領養日，人山人海。一名熱心人士早前主動聯絡義工，表示拾獲一隻11個月大唐狗「熊熊」，今日帶同狗狗到場參加領養日，該狗隻並非由任何機構暫託。

未幾，「熊熊」被人帶到3樓寵物樂園遊玩時，越過圍牆由3樓墮地，被送往獸醫診所搶救後不治。目擊者梁小姐稱，狗狗墮樓初時仍然清醒，「眼神有嘅，仲清醒，跟住就屎尿失禁」，因在場領養團體、附近亦有一間獸醫診所，立即有人上前施援，「好響，好大聲砰一聲，所有人望晒同一方向，就見到隻狗喺度（墮樓位置）。」

告別流浪天地負責人Erica收到通知後，亦立即由1樓趕抵3樓現場了解，她驚悉「熊熊」驟逝，非常「心噏」。Erica續稱，該名帶同熊熊到場的熱心人士，是事前主動聯絡義工了解；她形容熊熊十分乖巧，希望牠能安息。

消息稱，現場人士量度圍牆高度後，發現圍牆僅約「一百零幾厘米高」，引起大眾關注安全問題，有人在南豐紗廠社交平台留言，「剛剛有大狗在天台墮下，請檢討安全措施是否足夠！」

網上亦有動物社群發出呼籲，提醒市民帶毛孩外出玩耍時，請時刻保持警覺，視線不要離開毛孩，隨時觀察周圍環境；檢查環境安全，時刻留意附近環境，勿掉以輕心，牽上繩索；留意情緒反應：若現場毛孩過多或氣氛緊張，建議先帶離現場。

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資料顯示，位於荃灣南豐紗廠的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，剛於上周三（4月22日）全新開幕，佔地近2,000呎，以交通為主題，內有「狗狗跳飛機」、「格仔迷宮」、「飛躍跳圈圈」、「汪汪紅綠燈」等設施及打卡點。

而本周六、日（5月2至3日），據悉南豐紗廠亦將會聯同動物組織舉辦「毛孩」嘉年華。