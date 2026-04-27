水泉澳邨斬人｜魚檔男疑患精神病感被嘲笑　激動揮刀斬豬肉檔兩男

沙田水泉澳邨街市今早（27日）發生斬人案，兩個檔口職員發生爭執，魚檔職員揮刀襲擊豬肉檔兩男，2傷者清醒送院；38歲姓蘇男疑犯當場被捕，交由重案組跟進。



案件更多內情曝光。消息稱，蘇男去年在內地確診患有精神病，在香港未有接受治療，在上址魚檔工作數月期間，疑被對面豬肉檔職員嘲笑，雙方因此積怨。事發時，疑犯感被再次嘲笑，情緒激動下在魚檔內取出一把刀，向豬肉檔兩人追斬施襲，保安員透過閉路電視揭發，慌忙報警。



案發後，警員接報到場調查。（翁鈺輝攝）

案發在今早9時42分，街市兩間豬肉檔與魚檔的職員爭執，魚檔姓38歲姓蘇男職員情緒激動，持刀襲擊對面豬肉檔兩名分別46歲姓陳、38歲姓賴男職員，陳男面及手腕受傷、賴男後頸受傷，均清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警方以涉嫌「傷人」拘捕蘇男。現場地上遺下血跡和染血拖鞋；案件交由沙田警區重案組跟進。

街市地下遺有一對水鞋及血跡。（翁鈺輝攝）

街市地下遺有一對水鞋及血跡。（翁鈺輝攝）

街市地下六遺有另一對染血的鞋子。（翁鈺輝攝）