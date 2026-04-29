海關截新加坡及荷蘭包裹　揭藏逾千萬大麻花K仔　監控遞送拘兩男

海關偵破兩宗空運貨物販毒案，分別從新加坡抵港的汽車座椅及從荷蘭抵港的玩具骰子，檢獲了約50公斤懷疑大麻花及3.5公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔 ），估計市值約1,110萬元。



海關透過監控遞送行動，分別在屯門及大窩口，拘捕兩名收貨男子。海關相信，行動已成功在源頭堵截毒品流入市場。



海關偵破兩宗販運危險藥物案，檢獲了約50公斤懷疑大麻花及3.5公斤的懷疑K仔，估計市值約1110萬。（黃偉民攝）

第一宗案件發生於前日（27日），機場課海關人員在香港國際機場空運貨物站，根據風險管理的原則，揀選並查驗一票由新加坡抵港、報稱載有汽車座椅的空運貨物。在該批貨物涉及一共5張的汽車座椅。

經檢查後，海關人員在其中的3張座椅中，透過X光影像發現有可疑，影像呈現大量粒狀物品。經深入調查後，海關人員分別在每張汽車座椅內發現16至18公斤的懷疑大麻花。案件中一共檢獲約50公斤的懷疑大麻花，市值約港幣970萬元，案件隨即交由海關毒品調查課作出深入調查。

海關跟進調查後，昨日（28日）在屯門採取監控遞送行動，期間一名非本地的男子上前收取貨物，隨即被海關人員以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕。被捕男子30歲，報稱為一名搏擊教練。經調查之後，他已被控以一項「販運危險藥物」罪名，將於明日（30日）在屯門裁判法院提堂。據悉，被捕男子為新加坡籍，收取幾千元報酬鋌而走險。

海關毒品調查科機場調查課主任何珏嵐指，海關估計，今次檢獲的毒品數量，不排除販毒集團會將大量大麻花毒品作本地分銷用途。行動成功在源頭堵截毒品流入市場，也斷絕販毒集團在毒品的供應鏈。

第二宗案件發生於昨日（28日）海關透過風險評估，查驗一件由荷蘭經內地寄到香港，報稱是骰子套裝的快遞包裹。經過細心檢查及利用X光找到異常影像之後，海關人員就發現這件包裹內一個玩具骰子，藏有約 3.5 公斤的懷疑氯胺酮，估計市值約140萬港元。海關毒品調查科隨即接手跟進調查。

香港海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽指，有關包裹寄往大窩口一個住宅單位，海關毒品調查科人員在大窩口展開監控遞送行動，並且成功拘捕一名29歲本地收貨男子，他報稱為倉庫管理員。被捕男子已被控以一項「販運危險藥物罪」，將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續進行深入的情報分析，加強打擊販運毒品的活動。同時呼籲市民提高警覺，不要貪圖金錢的利益而參與販毒活動，也不要接受任何人士的聘請或者是委託，去運送受管制的物品進出香港。不要在未確定物品屬性的情況之下，冒險協助他人運送。

此外，市民也要避免將個人資料或者是地址交給其他人作為收取包裹或者是貨物的用途。根據危險藥物條例，販運危險藥物是屬於非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款 500 萬元以及終身監禁。