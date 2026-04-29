宏福苑｜住戶嘆難斷捨離　驚見散紙兜遭清空　有人幸尋回紀念鈔票

大埔宏福苑大火後，居民近日陸續獲安排上樓執拾。今日（29日）是第三輪第一天，為宏泰閣及宏建閣居民上樓執拾的日子。宏建閣居民鍾小姐稱，3小時並不足以斷捨離，坦言「搬一次屋要執一個禮拜」。她亦透露，上樓後發現有散紙兜內的硬幣不翼而飛，雖金額不大，但深感無奈：「個散紙兜係吉嘅，相對value（價值）細唔理囉。」



同樣居於宏建閣的鄧先生指，上樓後已把物件執妥，並準備寄倉。他慶幸家中沒有被爆竊，所有財物安然無恙，稱1月初曾因擔心而到大埔警署報案，籲警方加強保安，如今對結果滿意：「我上樓都好滿意，攞返晒啲嘢，無俾人爆過啲嘢。」



政府稱今日共接獲5宗宏福苑居民求警協助個案，涉及居民懷疑有遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中一宗個案成功協助住戶尋回失物；餘下4宗的單位並無被搜掠痕跡，居民亦未能提供財物的詳細資料。



鍾小姐指限時執拾令她有壓力兼陷入混亂，又稱發現家中散錢兜被清空，但價值較小故不追究。（梁偉權攝）

宏建閣低層住戶鍾小姐稱，宏建閣沒有受火災太大影響，大多街坊都以搬屋心情上樓執拾，「因為個個拎到出嚟都30、40袋」，3小時一定不足夠，又稱限時執屋似乎對大家造成「好Panic（恐慌）咁樣」，因為會有人在旁不斷提醒時間快到，如「仲有個半鐘、半個鐘」。鍾小姐形容很有壓力，更令她陷入混亂，不知從何入手執拾，坦言自己「搬一次屋要執一個禮拜」。當局在附近學校設立等候區，鍾認為該訖因人多、物品多而較為混亂：「大家個量都多呀，人多、量多、車仔多。」

上樓後，鍾小姐稱最主要都是檢走最重要的物件，她指宏福苑有很多第一手住戶，整副家產都在屋內，難以斷拾離：「住咗40幾年，成副身家喺晒入面，點會斷捨離到啊？留得喺間屋嘅都係我覺得重要嘅嘢嚟㗎啦。」

她指出家中有物品不翼而飛：「屋企有嘢唔見咗，個散紙兜係吉嘅，其他可能相對value（價值）大啲嘅嘢都喺度，咁我就算囉。」慶幸iPad、電腦等較值錢的物品仍在。

鄧先生慶幸家中沒有人被爆竊，所有財物安然無恙。他又高興成功尋回約值數十萬的金器，及35張2015年推出的滙豐紀念鈔票。（梁偉權攝）

同樣原居於宏建閣的鄧先生，上樓後已把物件執妥，準備寄倉。他帶走數十袋物品，更成功尋回約值數十萬元的金器，及35張2015年推出的滙豐紀念鈔票，約值2萬多元，他高興地稱：「好彩無燒到、無濕到！」

鄧先生慶幸家中沒有人被爆竊，所有財物安然無恙，又指曾因擔心緣故，1月初到大埔警署報案，籲警方加強保安，如今對結果滿意：「我上樓都好滿意，攞返晒啲嘢，無俾人爆過啲嘢。」

單位完好卻不夠時間取物 居民嘆：好無奈好浪費

廖小姐表示家中完好無缺，但時間不足無法搬走所有物品，如大型電器等，坦言「好無奈囉、好浪費囉！入面啲嘢無濕、無燒、無熏黑！」又稱父母均想上樓，但因年老，唯有讓出名額讓她們執拾，但亦只執了三成左右，大呻難以斷拾離：「好多嘢都拎唔到，執唔晒呀！幫老人家斷捨離好難㗎！」

她希望可以再次上樓：「幾多次都想上！」被問及多長時間才夠執拾，廖小姐就稱：「3個鐘點夠佢哋幾十年斷捨離呀？佢哋初代居民嚟㗎喎！仲要斷捨離埋下半世嘅安穩喎、安穩生活喎，點夠呀？」又指父母雖然未能上樓，但仍在附近守候。

宏建閣居民廖小姐表示家中完好無缺，但時間不足無法搬走所有物品，大嘆無奈及浪費。（梁偉權攝）

另一居民溫小姐則名額不足，只在樓下等候。她稱上樓的家人來回約6次，檢走30至40袋物品，直言時間不足，又希望下次可以增添名額，無奈道「無做斷捨離呀，點能夠斷捨離啫？所以攞到啲咩咪拎囉，拎到就盡量拎。」

溫小姐就表示因為名額不足，所以在樓下等候，指家人來回約6轉左右，檢走約30至40袋物品，直言時間不足又希望下次可以增添名額。（梁偉權攝）

4月29日宏泰閣及宏建閣上樓執拾情況