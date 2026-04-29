宏福苑｜宏建閣居民向前望　盼覓新居所：咁大陰影，點住呀？

大埔宏福苑大火後，今日（4月29日）至5月1日為宏泰閣及宏建閣居民上樓執拾的日子。宏建閣有居民希望「向前望」，盡快「樓換樓」覓一個新居所，安置下來。



「第一手」居住的蘇女士直言：「咁大陰影，點住呀？」只想政府盡快公布安置方案，「最快邊區入伙我就去邊區，唔想等咁耐」；居住逾廿載的王女士亦表示，宏福苑大火慘劇後，「嗰個環境我唔想再留喺度，有少少驚」。另一居民杜女士同樣希望遷去九龍，稱「唔想望返」原址，並盼銀行能再延遲每月「供樓」還款。



宏福苑宏建閣居民王女士指，「嗰個環境（宏福苑）我唔想再留喺度，有少少驚。如果有另外一個地方我梗係向前望」。（梁偉權攝）

居住宏建閣低層單位王女士從2001年起入住宏福苑，至今逾20載。她今日僅上樓一次，用兩個行李箱及幾個紅白藍膠袋帶走物件，形容物品不算多，主要拾回爸爸留給她的瓷器公仔、屋契文件、錢及首飾，認為當局給予時間充足，即使再有上樓機會，亦不會再上，「要執都執晒」。

她稱即使家中沒燒毁，也不想遷回，直言大火過後，「嗰個環境我唔想再留喺度，有少少驚。如果有另外一個地方我梗係向前望」。她目前暫居於九龍城真善美村，日後心儀啟德或者大埔的單位。

至於作為「第一手」入伙的蘇女士，與家人分別住在宏建閣及宏道閣，今日從單位帶走蒸焗爐、抽濕機等家電 ，以及值錢的花膠等。她稱居於宏道閣的兒子日前上樓更搬了「7轉」，包括一個77吋大電視、 兩部單車及一部自動滑板車；今日兒子再幫忙搬走大電視。

被問是否希望再次上樓，蘇女士指：「唔上喇，拎晒落嚟。好多嗰啲濕碎唔係咁值錢」；又稱災後心情已大致平復，「都無咩感覺 ，都成5個月」。至於日後居住安排，她認為原址「咁大陰影，點住呀？」，偏向「樓換樓」，「快快脆脆俾我搵返個居所」，稱新居位置不拘，最重要「最快邊區入伙我就去邊區，唔想等咁耐」。

杜女士則希望銀行能再延遲供款。（梁偉權攝）

同樣居住宏建閣的杜女士，今日上樓收拾現金及有紀念價值的東西，包括結婚相和證件，以及孫兒的成長相簿、在學校的相片等。

杜女士稱，其單位僅供款了10年，尚有20年未供完。她稱去年宏福苑大火後，獲銀行延遲供款一年，但擔心「第13個月要交都唔定㗎？」，又指目前居住政府安排的過渡房屋，仍需每月交租，若要重新供款會感到傍徨，「你始終都係爭人錢要畀㗎，要還㗎⋯⋯」，希望銀行可再延遲供款。

至於安置方面，她希望政府盡快給予理想答案，「畀一笪理想嘅地方我哋」；其家人則希望離開大埔搬到九龍，「唔想望返」原址，以免勾起傷心回憶。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

