宏福苑｜居民籲勿「鉛筆治港」：人生非樣樣可擦掉　我哋係犧牲品

大埔宏福苑大火，居民近日陸續上樓執拾。今日（5月1日）第三輪第三天，仍然是宏泰閣及宏建閣居民。宏建閣居民蘇先生以「鉛筆與擦膠」論評價政府工作，解釋成年人會用原字筆做事，因確定正確才會下筆，而不是有錯便用擦膠擦去鉛筆字，並指政府監管大維修不力及回購方案不透明，令災民淪為制度下的犧牲品。



居民蘇先生斥政府監管大維修不力及回購方案不透明，令災民淪為制度下的犧牲品。（蔡正邦攝）

蘇先生今日重返宏建閣26樓單位執拾，他指即使如當局所説，4個人上樓等同有12小時執拾，過程仍然是焦急及混亂，具紀念價值的物品，例如較大的照片相框及畫作也帶不走。他說儘管工作人員態度溫和，但「溫柔的催促」仍掩蓋不了官僚流程的壓力，每隔一段時間便提醒剩餘時間：「你仲有幾耐㗎？你仲有兩個半鐘」。

蘇先生坦言自宏福苑大維修起，已感灰心，業主付出巨額維修費，卻完全沒有政府部門監管工程質量，出事後「所有人都唔覺得自己有問題」，然後又聲言會改善云云。他以「鉛筆」與「原子筆」作比喻，「好似幼稚園讀書咁，點解一支鉛筆後面有舊擦膠？因為細個你有改善嘅機會，大個點解用原子筆？因為你會留意到幾時係正確你先會去做。」他認為政府至今都是用「鉛筆」，以為有錯用橡皮擦掉重做就可以，「但人生原來唔係樣樣嘢擦得㗎嘛，但我哋就係犧牲品。」

針對政府提出的回購方案，蘇先生批評細節模糊，且補地價計算方式令居民費解。他質疑補地價的價差竟高達2,500元：「我真係唔識計，deepseek都唔係咁計！」他強調自己並非難民或偷渡客，而是身為本地納稅人，應享有應有的尊重與權益，而不是被迫接受不滿意的方案。他強烈要求政府召開業主大會，讓政府了解居民的訴求、心聲，「我哋已經錯過咗好多次，個個都不瞅不睬，我（以前）都不瞅不睬，殺到埋身冇得不瞅不睬。」

較早前政府公布斥資68億元收購7幢樓宇業權，當時未包括宏志閣。上月底政府再公布，有約77%宏志閣業主初步有意向政府出售業權，如6月30日或之前，有至少4分3業主、即75%確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案，收購價與其餘7廈相同，估計總收購成本約10億元。

被問到75%收購門檻如何釐訂，財政司副司長黃偉綸表示，75％是科學化的方程式計算出來，而四分三屬「高度共識」。政府已參考77%業主希望參與長遠安置方案，具一定合理性。

他指，由於現時沒有法例能強制收回業權，政府不排除在稍後階段會通過立法收回，他強調目前專注以「你情我願」方式，又指收購價遠高於宏福苑受災前的售價， 形容具合理性。