宏福苑上樓｜宏建閣只一單位焚毀 年長住戶無奈妥協回購
撰文：黃學潤
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大埔宏福苑大火，今日（28日）是居民上樓執拾第三輪的第三天，繼續是宏泰閣和宏建閣居民。有宏建閣的居民表示單位沒損毀，最希望可以回去住，但無奈亦要接受政府的回購方案。
蕭先生的父母住宏泰閣25樓，他已婚遷出，今日協助父母收拾。據社工稱單位損毀不嚴重，希望可以檢回現金、金器和相簿等。
他坦言並不支持政府的回購方案，但無奈只得接受：「老人家唔可以等好多年，攞舊錢慢慢用，租地方好買地方都好，等就等唔到（重建），幾年都費事等。其實依家收購都要蝕畀佢，要畀律師費，不如攞錢。」
他強調是出於無奈：「我自己住四十年（結婚才搬走），父母係第一批入嚟。如果可以梗係想搬返入去，知間屋無事吖嘛，但政府唔容許咁做依家。」對於宏建閣只一個單位嚴重損毀，但卻有可能要所有人搬走，蕭先生不滿說：「公布咗先知原來得一個單位（嚴重損毀），但同時又公布咗嚟緊有咩方案，咁其實都冇得揀。」 同行的蕭父則坦言不捨：「但係都要學識放手，無辦法！」
昨天第11日（4月30日）上樓，政務司副司長辦公室於晚上公布，宏泰閣低層5個樓層及宏建閣中層10個樓層共117戶457人上樓，進出大廈的平均時間是2小時25分鐘；收到9宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中一宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁。
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