專吼無保安天眼荃灣唐樓劏房爆竊　警拘43歲無業男揭盜$1.7萬財物

警方破獲發生於荃灣區的兩宗爆竊案，賊人覬覦沒有保安及沒有閉路電視的唐樓「劏房」單位，以硬物撬開大門入內搜掠，盜取總值約港幣1.7萬元財物。



重案組翻查大量天眼，昨日（29日）以涉嫌「爆竊」，拘捕一名43歲本地無業男。警方呼籲，低設防的舊式唐樓住所，應加強保安，例如安裝閉路電視及窗花。



警方荃灣警區重案組第一隊高級督察謝宛儒（左）及情報組高級督察張穎然（右）交代案件。（蔡正邦攝）

今年4月期間，荃灣警區先後接獲兩名區內市民報案，指其住所大門被硬物撬開，單位內有搜掠痕跡，亦有財物損失，包括現金、手錶、手袋及珠寶，總值約港幣1.7萬元。兩宗案件均發生在沒有保安、沒有閉路電視的舊式唐樓「劏房」單位，男子透過未有上鎖的大閘進入大廈，用硬物，例如螺絲批或鐵筆，撬開目標單位大門爆竊。

荃灣警區重案組第一隊高級督察謝宛儒指，警方翻查大量附近天眼，包括「銳眼」計劃下的閉路電視及情報分析，成功鎖定涉案男子，昨日（29日） 以涉嫌「爆竊」，拘捕一名43歲本地無業男，案件現交由荃灣警區重案組第一隊跟進調查。被捕男子現正被扣留調查，警方正調查他有否牽涉其他同類型案件。

荃灣警區情報組高級督察張穎然表示，根據警方情報分析及罪案趨勢顯示，部分缺乏基本保安設施的物業，包括劏房、無保安、無閉路電視的舊式唐樓，較容易會成為爆竊匪徒目標。匪徒或會趁住住戶出入時候尾隨進入大廈，或利用大廈進行維修工程期間，攀爬外牆棚架並撬開窗戶，潛入單位搜掠。

警方提醒市民，應強化門禁系統，考慮加裝雙重門鎖、清晰度高的閉路電視；加固窗戶防線，安裝窗花以及防盜窗鎖。住戶外出時亦應謹記要鎖好門窗，盡量避免將現金或貴重物品擺放在當眼處，抑或未上鎖的櫃桶。如發現可疑人物，請立即通知警方。

最後，警方重申「爆竊」為嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高刑罰為監禁14年。市民切勿以身試法。